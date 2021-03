Marshall lancia i Mode II, i suoi primi auricolari true wireless

Apprezzata presso gli audiofili per i suoi amplificatori, la britannica Marshall è attiva anche nel ramo dell’ascolto individuale, con speaker e cuffie. Proprio in quest’ultimo ambito il brand acquartierato a Milton Keynes ha appena inserito il suo primo paio di auricolari true wireless, tws, ovvero i Marshall Mode II.

Disponibili nella sola colorazione nera, i Marshall Mode II sono auricolari leggeri (4,75 grammi a unità) e comodi, grazie ai gommini in 4 misure differenti: in più sono anche impermeabili IPX4 contro schizzi d’acqua e sudore, in modo da poterli utilizzare durante gli allenamenti all’aperto. All’esterno, sono presenti pareti touch effigiate dalle classiche M del brand: ogni unità supporta la gestione delle chiamate, mentre a destra è attribuito il controllo della musica, ed a sinistra l’attivazione dell’assistente vocale, le impostazioni dell’equalizzatore, e la modalità trasparenza.

Quest’ultima è affidata a due microfoni, col compito di amplificare i suoni ambientali, a scopo sicurezza, ma anche per parlare con chi sta accanto senza doverli sfilate e dover così interrompere la musica in riproduzione.

Le due unità ospitano driver dinamici da 6 mm, con risposta in frequenza da 20 Hz a 20 KHz, 16 Ohm di impedenza, 100 decibel di pressione sonora, in ragione dei quali viene garantito un suono con “bassi ruggenti, medi naturali e acuti nitidi” (mediante l’equalizzatore via app è comunque possibile settare la firma sonora nel modo che più si confà ai propri gusti). Il collegamento con la sorgente audio, invece, avviene grazie al Bluetooth 5.1 (con codec SBC e aptX).

In termini di autonomia, gli auricolari assicurano 5 ore di operatività, che arrivano a 25 totali grazie ai 4 cicli di ricarica della custodia (35 grammi), caricabile in 2 ore via microUSB Type-C e wireless Qi, sulla quale i LED hanno il compito di rendicontare sul suo stato di carica e su quello degli auricolari ivi riposti. Attualmente, gli auricolari Marshall Mode II possono essere pre-ordinati sul sito ufficiale del brand, con consegna dal 18 Marzo, per la cifra di 179 euro.