Mars MC560: ufficiale il miniPC con webcam 2.5 integrata e audio top

Per ora senza aver fornito dettagli su prezzo e data di commercializzazione, il brand cinese Minisforum ha annunciato un altro dei suoi miniPC, il MC560 che, però, va a inserirsi nella serie Mars, che – nelle intenzioni del brand – dovrebbe “fondere mini PC con altre tecnologie“.

Di base compatto (10.6 x 6.8 x 15 cm) ed energeticamente risparmioso (15W di TDP), il miniPC Mars MC560 ha una forma curiosa che ricorda quasi un piccolo proiettore portable: la griglia davanti, che si interfaccia con la ventola posteriore, però, fa parte del sistema di raffreddamento del sistema elaborativo. Quest’ultimo è affidato a un processore AMD con 6 core (4.2 GHz) e 12 threads, in veste di APU AMD Ryzen 5 5600U, provvisto di scheda grafica integrata Ryzen RX Vega 7.

In tema di memorie, il miniPC Mars MC560 annovera il supporto a massimo 64 GB di RAM DDR4 con velocità a 3.200 MHz, mentre lo storage è di tipo SSD M.2 NVME, con l’interfaccia PCIe 3.0: per il resto. Pur compatto, il dispositivo non si fa mancare diverse porte, lungo il suo perimetro: in tal senso, si notano innanzitutto una porta Gigabit LAN a 2,5 GBit (comunque presenti le connettività senza fili, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E), una HDMI e una USB (anche con Power Delivery e trasferimento dati) Type-C (con ambedue le ultime due porte adatte per connettere due schermi in 4k@60Hz).

Non mancano, poi, due USB 3.2 di 2a gen Type-A, un combo jack da 3.5 mm, il CMOS per resettare il Bios, e l’ingresso per l’alimentazione 19 V CC: il tastino di accensione, circolare, si trova davanti sul basso.

La sezione dedicata alle videochiamate conta su una webcam anteriore integrata in alto, in QHD 2.5k (2560 x 1440) a 30 Hz, con grandangolo a 93,8°, inclinazione di sino a 10°, ed HDR: lato audio, ci sono due altoparlanti e, per un’accurata acquisizione delle voci, un “doppio microfono beamforming a 180°” con cancellazione del rumore. Come preannunciato, il costruttore non ha confermato i dati distributivi, in occasione dei quali magari verrà aggiunto anche qualche altro dettaglio tecnico.