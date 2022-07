Magic Leap 2: arriva a Settembre il nuovo e costoso visore per la realtà aumentata

Ascolta questo articolo

Magic Leap, l’azienda statunitense specializzata da oltre 10 anni nel realizzare innovativi visori per applicare oggetti 3D alla realtà, ha annunciato l’arrivo sul mercato per il 30 Settembre, in diversi paesi, tra cui USA e Italia, del suo nuovo visore per la realtà aumentata Magic Leap 2.

Il nuovo Magic Leap 2 è più leggero (260 grammi) e compatto del predecessore, rispetto al quale ha anche altri miglioramenti: grazie al sensore di luminosità ambientale, risulta più funzionale in ambienti molto luminosi, nei quali mette in campo colori (circa 17 milioni) più solidi e fedeli, abbinati a una miglior leggibilità del testo. Tecnicamente, il prodotto dedica a ogni occhio due telecamere incaricate di tracciarne i movimenti, e due display, uno per occhio, da 2.5 megapixel: il risultato è un’area visiva di 70°, con una risoluzione di 1.440 x 1.760 pixel, 120 Hz di refresh rate, e una luminosità di picco pari a 20mila nits. Sul piano audio, offre due speaker stereo integrati.

Connesso via cavo al visore Magic Leap 2 vi è un elemento circolare, che è possibile agganciarsi alla cintura, al cui interno vi è innanzitutto il sistema di elaborazione targato AMD, con un’APU quadcore a 8 threads Zen2 X86 core, realizzata a 7 nanometri e (interfacciata in modo schermato) una scheda grafica AMD GFX10.2: lo storage è da 256 GB mentre la sicurezza è curata dal TMR, dall’AMD Platform Security Processor e dal supporto al WPA3.

Al Magic Leap 2 fanno riferimento vari sensori inerziali, tra cui 2 altimetri, 2 magnetometri a 3 assi, 4 sensori per la misurazione inerziale (IMU), giroscopio e accelerometro a 3 assi: non manca la fotocamera per la profondità, tre fotocamere ultragrandangolari per riprendere la realtà, una fotocamera RGB da 12.6 megapixel provvista di autofocus, capace di riprendere dal 4K@30fps al 1080p@60fps. La batteria promette 3.5 ore in uso continuativo, che salgono a 7 ore passando alla spleep mode.

Per l’esordio sul mercato saranno previsti 3 pacchetti. Quello Base, al costo di 3.299 dollari, si presterà ad ambienti produttivi e ad applicazioni commerciali complete, con 1 anno di garanzia. Passando al pacchetto Developer Pro, venduto a 4.099 dollari (sempre con 1 anno di garanzia), gli sviluppatori potranno usare versioni preliminari del software e strumenti software per testare e sviluppare app. Il pacchetto Enterprise, 4.999 dollari, con 2 anni di garanzia e supporto, contemplerà software extra per applicazioni aziendali.