Magic Earbuds: ufficiali i nuovi auricolari true wireless di Honor

Anche Honor, come la casa madre Huawei, ha tenuto un evento via streaming, in vece dell’annullato MWC 2020, nel corso del quale, oltre ad aver (ri)presentato vari prodotti per l’Europa, già noti in Cina, ha ufficializzato anche gli inediti auricolari senza fili Honor Magic Earbuds.

Questi ultimi, dalle colorazioni vivace e allegre (Robin Egg Blue o Pearl White) sono comodi da indossare grazie ai gommini in tre misure diverse, alle dimensioni molto compatte (41.8 × 23.7 × 19.8 mm, per 5.4 grammi a unità), ed alla forma trapezoidale che consente loro di incastonarsi bene nella cavità auricolare.

La qualità sonora degli Honor Magic Earbuds è affidata ai 2 driver da 10 mm, concepiti per attenzionare i bassi, ma anche al Bluetooth 5.0 (beneficiato dai profili HFP 1.6, AVRCP 1.5, A2DP 1.3) mentre – nel corso delle telefonate – offre il suo contributo la cancellazione del rumore (Hybrid Active Noise Cancelling) garantita dai 3 microfoni MEMS realizzati in silicio.

In termini di autonomia, le microbatterie degli auricolari Honor Magic Earbuds, dimensionate in 37 mAh per ogni gemma, offrono circa 3.5 ore di funzionamento, con un totale che arriva a 13 ore di playing musicale (o 12 di telefonate) grazie alla custodia che deve i suoi 51 grammi ad una batteria da 410 mAh, caricabile a 5W via Type-C. Grazie ai sensori di prossimità, è possibile guadagnare qualche minuto extra, stante la capacità dei presenti auricolari di spegnersi o riaccendersi quando tolti / reinseriti dalle orecchie.

Ovviamente muniti di controlli touch sulle pareti esterne, gli Honor Magic Earbuds si distinguono dai rivali per la particolare sinergia con gli smartphone animati dalla EMUI 10, in grado di rilevarli e connettervisi al volo, automaticamente. Prezzati globalmente a 129 euro, i nuovi true wireless di casa Honor risulteranno disponibili all’acquisto tra poco più di un mese, ovvero nell’Aprile del 2020.