LSX II Wireless: ufficiali i nuovi diffusori arrivi e compatti di KEF

Dopo le più che più che esaustive rivelazioni di metà mese, il marchio britannico KEF ha annunciato i nuovi e compatti diffusori attivi LSX II Wireless, colorati nelle palette beige Soundwave (by Terence Conran), Cobalt Blue / Carbon Black (su tessuto Kvadrat), e Lava Red / Mineral White (chassis lucido con finitura satinata), sempre frutto dell’estro minimalista del designer Michael Young.

Distribuiti nel Bel Paese da Hifight, secondo un listino di 1.499 euro, i diffusori compatti (240 x 155 x 180 mm) KEF LSX II Wireless di base montano l’11a generazione dei trasduttori Uni-Q, che affidano gli alti a un tweeter con cupola di alluminio, dimensionato a 19 mm, e le frequenze medio-basse a un mid-woofer, con cono in magnesio/alluminio, da 115 mm, con ambedue le unità beneficiate (rispettivamente per 30 e 70W) da amplificatori di classe D, all’insegna di un output che, a 1 metro di distanza, fa registrare una SPL di picco, pressione sonora massima, pari a 102 decibel, e che risulta molto naturale, grazie al Music Integrity Engine (che applica la correzione di fase accordando l’emissione di mid-woofer e tweeter).

Il collegamento tra le due unità, quella primaria e quella secondaria, può avvenire in wireless (con modulazione a impulsi codificati PCM a 48 kHz / 24-bit) o via cavo, usando la porta RJ45 della prima unità (con PCM a 96 kHz / 24-bit): in ogni caso, i due diffusori vanno collegati ciascuno all’alimentazione elettrica, ma è solo il primo della coppia ad avere tutte le porte, tra cui l’uscita per un subwoofer opzionale, una USB Type-C (es. per collegarvi smartphone, tablet, PC), una HDMI (ARC), il jack da 3.5 mm quale ingresso analogico, l’ingresso digitale ottico, una Ethernet (in alternativa alla connessione wireless a internet, via Wi-Fi ac dual band).

In predicato di ricevere la certificazione Roon Ready, predisposti per un uso in multi-room, i diffusori attivi LSX II Wireless, grazie all’app KEF Connect (utile anche per usare la funzione Room EQ di calibrazione del suono in base alla posizione dell’apparato e alle caratteristiche della stanza, e per ottenere l’accensione automatica delle due unità al collegamento di una fonte via cavo, col sistema in grado di memorizzare l’ultimo volume settato per ogni ingresso) e alla piattaforma Wireless W2, supportano i noti servizi Deezer, Amazon Music, Tidal, Qobuz, Tidal, Deezer, QQ Music, Spotify (Connect), i podcast e le internet radio.

Non manca il mirroring via Chromecast, Bluetooth 4.2, e AirPlay 2: in più, i diffusori attivi compatti LSX II Wireless risultano in grado di coprire diversi formati (es. Mp3/4A, PCM, Ogg Vorbis, MQA con rendering completo, WAV, DSD, FLAC, AAC, WMA, ALAC, AIFF, ALAC) con campionamento dei file a 384 kHz / 32-bit max.