Loongson sfida AMD e Intel nel primo notebook della cinese BYD Electronics

BYD Electronics, brand cinese per lo più focalizzato nell’assemblamento di smartphone per conto terzi, noto in Occidente per la controllante BYD Company, realizzatrice di batterie per telefoni e auto, ha annunciato il suo esordio nel segmento dei portatili, attraverso il varo del suo primo notebook con chip prodotti in Cina.

Il portatile di BYD esibisce una scocca minimale e sobria, nella colorazione nera con dettagli rossi, molto simile a quella di un Fujitsu Lifebook, realizzata con un mix di metallo e polimeri termoplastici (Plastic and Metal Hybrid, PMH) che consente di fermare il peso del device a valori quasi da ultrabook (1.55 kg).

Chiuso, il laptop BYD alloggia perimetricamente diverse porte, tra cui il jack da 3.5 mm per le cuffie, una HDMI per connettere uno schermo esterno, due USB 3.0, ed una USB Type-C: una volta aperto, invece, traspare il buon lavoro di ottimizzazione delle cornici, poste attorno a un display da 13.3 pollici dalla presumibile risoluzione FullHD, supportato da una scheda grafica Jingjiawei JM7201 (1.066 MHz). Lato audio, viene confermata la presenza di ben 4 speaker stereofonici.

Realizzato da Loongson Technology, il processore quadcore (1.5 GHz) 3A4000, realizzato con litografia a 28 nanometri, anima il terminale asiatico, promettendo prestazioni migliorate del 100% rispetto al precedente 3A3000, paragonabili a quelle di un AMD FX con core Excavator, del 2015. La RAM a bordo (DDR4) risulta pari ad 8 GB, mentre lo storage, per l’archiviazione dei dati e del sistema operativo, è un SSD con capienza da 256 GB.

Dotato di una discreta batteria da 65 Wh, della connessione senza fili Wi-Fi, il portatile targato BYD Electronics può essere out-of-the-box solo con distro a base Linux, piuttosto localizzate (ma comunque sostituibili con altre più note), come nel caso di Kirin OS, Loongson OS, e Tongxin UOS MIPS. Al momento, non si conoscono eventuali progetti di distribuzione del laptop anche in versione Global per i mercati occidentali.