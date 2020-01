LincPlus P2: in promo l’ultrabook Windows based clone del Macbook

Come nel caso degli auricolari, Apple si è rivelata maestra di stile anche per quel che concerne i portatili, con i Macbook sovente presi a ispirazione da parte di piccoli brand alternativi attivi nel ramo dei notebook Windows based: esattamente quello che è accaduto con il recente LincPlus P2, promozionato su diversi store online.

LincPlus P2 ha un sottile (33.25 x 22.61 x 1.75 cm) telaio in alluminio, in grado di conferirgli resistenza, ma anche leggerezza (1.42 kg) e ottima dissipazione del calore sviluppato durante i carichi massimi, previsti negli impieghi professionali o da home entertainment. Nonostante l’esilità della struttura, le porte laterali non mancano: a sinistra, dopo l’ingresso per l’alimentazione, si trovano lo slot per le microSD, una USB 3.0 ed un jack da 3.5 mm, mentre a destra sono posizionati un’altra USB 3.0, una microHDMI per collegare un display esterno, ed una Type-C per il trasferimento dati o la ricarica dei device connessi (o dello stesso notebook).

Le cornici laterali sono simmetricamente contenute, al contrario di quelle verticali, più spesse: quella alta, nello specifico, accoglie la webcam da 2 megapixel, utile per i selfie e le videochiamate, via Messenger o Skype: nel mezzo, si colloca, debitamente protetto, il display FullHD da 14 pollici, provvisto di tecnologia IPS per un’encomiabile visione anche laterale.

Connesso a internet mediante il modulo per il Wi-Fi a doppia banda, a carica ultimata, può garantire una giornata (8/10 ore) di operatività, con quest’ultima (a 2.40 GHz in TurboBoost) attenzionata dal processore Intel Celeron N3550, realizzato a 14 nanometri e messo in coppia con la GPU integrata Intel HD 600.

Le memorie, invece, annoverano un ammontare da 4 GB per la RAM, sufficiente per un buon multi-tasking, mentre lo storage è sia poco capiente (32 GB) che in stile smartphone (eMMC): in compenso, si può espandere la capacità d’archiviazione base, facile a saturarsi anche col minimo aggiornamento di Windows 10, mediante lo slot per SSD M.2 (sino a 256 GB).

Attualmente disponibile anche con tastiera QWERY UK (oltre che in QWERTZ tedesca o AZERTY francese), e con una versione di prova di Office, l’ultrabook LincPlus P2 è acquistabile su Gearbest – con lo sconto del 28% sul prezzo abituale (327.60 euro) – di conseguenza a 236.60 euro.