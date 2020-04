LincPlus P1: in promo il notebook low cost con Windows 10 S

Con la prolungata quarantena causata dal coronavirus, sono sempre di più le attività che, in questo periodo, dalla formazione allo smart working, passando per l’intrattenimento, stanno svolgendosi via telematica. Ciò sta imponendo, qualora sprovvisti, di dotarsi di un terminale informatico che riesca ad assolvere alla maggior parte dei compiti: l’emergente start-up (nata nel 2018) cinese LincPlus, a tal scopo, ha da poco messo in commercio il notebook low cost P1, ovviamente con Windows 10.

LincPlus P1 propone un display LCD da 13.3 pollici, con risoluzione FullHD estesa panoramicamente a 16:10, supportato dalla scheda grafica integrata Intel HD Graphics 600, da molti consumatori giudicata più che sufficiente nella maggior parte dei giochi bidimensionali. La webcam, presente nella cornice superiore, è da 2 megapixel mentre, a completamento della sezione multimediale, vanno ascritti anche i due speaker stereofonici.

Di rimpetto, la tastiera è una full size però priva del tastierino numerico: ai lati è presente uno slot per le schedine microSD, un jack combo da 3.5 mm ed una porta USB Type-C 2.1 (niente Type-C o 3.0, dunque): la batteria, da 5.000 mAh, caricabile via apposito connettore, assicura dalle 7 alle 9 ore di operatività di media intensità, prevalentemente da ufficio (suite Office), più che adeguate quando si è in viaggio.

La scheda logica del LincPlus P1 si basa sul processore dual core Intel Celeron N4100 (Gemini Lake), più che adoperato sulle soluzioni low cost ultramobili: nello specifico, si tratta di un chip costruito con litografia a 14 nanometri, con 1.1 GHz di frequenza di clock (che arriva a 2.6 in TurboBoost, sebbene non vi sia il supporto all’utile multi-thread). La RAM (LPDDR4) arriva a 4 GB, con lo storage (eMMC) che tocca quota 32 GB, per fortuna ampliabili grazie allo slot per SSD M.2 (interfaccia SATA, connettore M+B).

Non mancano, nel notebook LincPlus P1 le classiche connettività senza fili, come il Wi-Fi n, ed il Bluetooth 4.1: il sistema operativo, infine, è Windows 10 in modalità S (sbloccabile, previo pagamento, per passare ad una versione normale di 10 Home o Pro). Attualmente, il laptop LincPlus P1 è prezzato a 241.28 euro, con uno sconto del 30% sul prezzo abituale, pari a 343.36 euro, e qualche coupon – reperibile in Rete – in grado di decurtare il totale di almeno altri 20 euro.