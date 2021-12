Libratone ufficializza la nuova neckband sportiva smart Track+ 2a gen

Nonostante il freddo induca i più a trascorrere maggior tempo in casa, non è detto che ciò sia a detrimento della passione per il fitness e il tenersi in forma, sempre essenziale, specialmente durante l’attuale pandemia, anche come boost per il proprio umore. Libratone, brand danese specializzato nell’applicazione del wireless all’erogazione dell’audio, nelle scorse ore, consapevole di ciò, ha ufficializzato una nuova neckband sportiva, rappresentata dalla Track+ di 2a generazione, già disponibile su Amazon (con consegne dal 23 Dicembre) al prezzo di 143.79 euro.

La Libratone Track+ 2a gen è impermeabile IP54 contro gli schizzi d’acqua della pioggia e il sudore, e risulta anche molto leggera, con un peso di appena 29 grammi: la sua vocazione sportiva viene tradita anche da altri fattori, come il tipico collarino che ruota attorno al collo passando per le spalle, e la modalità corsa, che si innesta automaticamente a proposito della cancellazione attiva ANC del rumore (settabile anche manualmente, a seconda dell’attività in cui ci si cimenta o dell’ambiente in cui ci si trova, lungo ben 20 livelli), quando ci si allena a bordo strada, a scopo sicurezza.

Oltre all’ANC, contribuisce alla qualità sonora della neckband Libratone Track+ 2a gen anche un sistema smart di miglioramento della voce, teso ad assicurare che durante le telefonate l’interlocutore sia ben compreso.

Le due unità di emissione della neckband Libratone Track+ di 2a generazione hanno superfici esterne magnetiche, tal che le si possa giungere a collana quando non in uso, ottenendo anche che al contatto le stesse si spengano in automatico, per risparmiare energia in favore dell’autonomia. Su questo versante in particolare, gioca un ruolo molto importante anche il chip per assicurare la nuova connettività senza fili Bluetooth 5.2 con la sorgente sonora di turno.

Il risultato di questi accorgimenti fa sì che la neckband Libratone Track+ di 2a generazione assicuri un’autonomia di 14 ore contro le 8 del primo modello, potendo beneficiare nel contempo pure di un sistema di ricarica rapida che, nel giro di soli 5 minuti, permette di aggiungere un’ora extra alla propria riproduzione musicale preferita.