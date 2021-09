L’home cinema fa All-In con la smart TV Sony Bravia XR Master Series 85Z9J 8K

Nonostante il mercato indiano venga spesso scelto per racimolare ampi volumi di vendite con prodotti di qualità entry level, nelle scorse ore la nipponica Sony vi ha fatto esordire la smart tv premium “Bravia XR Master Series 85Z9J 8K” animata da Android TV con annesso supporto del Play Store, di Google Assistant quanto a comandi vocali, e di Chromecast per il mirroring dei contenuti, senza disdegnare l’attenzione verso Apple, coinvolta attraverso il supporto a HomeKit e Air Play 2.

Utilizzabile anche in tandem con le cuffie Bluetooth, per non disturbare gli altri occupanti di un comune ambiente domestico, la Bravia XR Master Series 85Z9J 8K (1.299.990 rupie) è una smart TV con cornici molto strette che permette di focalizzarsi sul pannello LCD da 85 pollici risoluto in 8K: di base predisposto per supportare l’HDR e il Dolby Vision, come pure l’esperienza cinematografica (IMAX Enhanced), il nuovo modello si avvale di un mix di tecnologie (XR TRILUMINOS Pro, XR Contrast Booster 15 e LED Full-Array) per assicurare contrasti elevati, colori vividi e naturali, e permettere di cogliere anche dettagli anche altrimenti andrebbero persi. Essendo Calman Ready permette di usare i software di calibrazione professionale Calman per semplici quanto elaborate calibrazioni.

Il processore XR Cognitive esegue l’8K Upscaling dei contenuti in risoluzione inferiore, assicura immagini in movimento fluide ma non sfocate (Motion Clarity), ottimizza le immagini e i suoni come farebbe il cervello umano (enfatizzando la zona focale, mettendo l’utente al centro della scena audio), e gestisce i sensori che, captata la luce ambientale, regolano la luminosità delle immagini, e quelli che, captata la posizione dell’utente ed eventuali ostacoli in stanza, adeguano il suono di conseguenza.

Proprio a livello audio, l’output, da 85W, basato su 4 subwoofer, altrettanti tweeter e un paio di driver di fascia media, consente di supportare il Dolby Atmos e di assicurare un surround simile anche nelle tracce non compatibili attraverso la funzione 3D Surround Upscaling basata sulla tecnologia XR Surround. Nel contempo, sulla Bravia XR Master Series 85Z9J 8K è operativa la funzione Acoustic Surface Audio+, basata sugli attuatori posti dietro la TV che, necessari alla tecnologia XR Sound Position, “vibrano per creare un’acustica che si muova con l’immagine“.

Provvista di 16 GB di storage, per contenuti e app, la TV intelligente Sony Bravia XR Master Series 85Z9J 8K annovera la connettività HDMI 2.1, con supporto verso ALLM, VRR, e 4K 120fps, in favore dei gamers che possono già contare su un refresh rate di 120 Hz.