Lhmzniy A9: in promo l’ultrabook cinese che sfida il prestigioso DELL XPS 13

Sempre più spesso, grazie alla fucina creativa cinese emergono sul mercato soluzioni informatiche di basso costo ma di alto livello qualitativo, che permettono di dotarsi di una buona soluzione computazionale, per il lavoro o lo studio, senza eccessivi esborsi. Esattamente come nel caso del laptop Lhmzniy A9, ovviamente animato da Windows 10, attualmente promozionato su GearBest.

Lhmzniy A9 ha un telaio in lega di magnesio e alluminio (317 x 208 mm x 16 mm, 1.44 kg) con effetto spazzolato che ricorda vagamente il DELL XPS 13: in questo caso, spalancato, tra cornici estremamente contenute (90% di screen-to-body), è presente però un display da 14 pollici, con risoluzione FullHD che sloggia sulla cerniera di giunzione la webcam, da 2 megapixel, con otturatore per la privacy (quando non in uso).

Il corpo macchina presenta una tastiera full size, retroilluminata, e un ampio touchpad con, ai lati, un jack da 3.5 mm, una HDMI, l’ingresso per l’alimentazione, lo slot per le microSD, e due USB 3.0 di dimensione standard (purtroppo solo Type-A): l’interno alloggia il processore dual core (1.8 GHz) Intel Celeron 3867U, realizzato a 14 nanometri, decisamente efficiente energeticamente (15 W di energia dissipata), abbinato ad una GPU integrata Intel HD Graphics 610.

Lato memorie, il Lhmzniy A9, connesso alla rete internet mediante uno stabile Wi-Fi dual band, è equipaggiato con 16 GB di RAM (DDR3) suddiviso su due banchi da 8, e permette di scegliere tra diverse pezzature di storage SSD M.2 (128, 256, 512 GB, o 1 TB). L’autonomia di funzionamento vantata è di 12 ore in stand-by, tradotti in più realistiche 5 ore di uso medio, grazie alla batteria, da 38 Wh, suddivisa in due unità da 5.000 mAh cadauna.

Lhmzniy A9 è promozionato, in offerta lampo, a partire da 316.64 euro per la variante da 128 GB, a 321.17 euro per quella da 256 GB, a 330.22 euro per quella da 512 GB: la variante da 1 TB, invece, è listata a prezzo pieno, ovvero a 512.97 euro.