LG UltraGear 25GR75FG: ufficiale il monitor IPS da gaming con 360 Hz

In vista del campionato EMEA (CSI, Turchia, Europa, Nord Africa, Medio-Oriente) di League of Legends in partenza il 21 Gennaio 2023, LG Electronics ha annunciato il display per gamers e atleti degli e-sport UltraGear 25GR75FG, non a caso il monitor ufficiale della competizione.

Il nuovo LG UltraGear 25GR75FG, come design, vanta cornici praticamente assenti su 3 dei 4 lati in modo che i giocatori possano immergersi completamente al gameplay intrapreso. Di base, può essere montato a parete, grazie all’attacco VESA 100 x 100 mm, ma offre il meglio di sé grazie al supporto con base biforcuta, regolabile manualmente in altezza (110 mm), inclinazione (da -5° a +15°), rotazione (±30 gradi), che lo rende usabile anche in modalità Pivot.

LG UltraGear 25GR75FG adopera un pannello LCD IPS da 24,5 pollici secondo un aspect ratio a 16:9. La copertura dello spazio colore sRGB è pari al 97% ed è previsto il supporto all’HDR. Grazie alla certificazione VESA DisplayHDR 400 è possibile presumere una “qualità dell’immagine a 8 bit” e una luminosità di almeno 400 nits, benché l’azienda non abbia fatto dichiarazioni in tal merito. Quando si tratta di monitor, ovviamente, è importantissima la risoluzione, qui FullHD, da 1920 x 1080 pixel.

Grazie a tale scelta, preferita al 4K, si sono ottenuti vantaggi compensativi adatti agli atleti degli e-sports, come il refresh rate a 360 Hz, e il tempo di risposta da grigio a grigio, GtG, di 1 millisecondo (ms). Da Nvidia arriva il contributo ai gamers attraverso due tecnologie, con il G-Sync che neutralizza gli strappi (tearing) delle immagini, e l’Nvidia Reflex che, in tandem con giochi compatibili e le GPU RTX, ottimizza tutti i segnali riducendo al massimo la latenza del sistema.

Provvisto anche di supporto al Variable Refresh Rate, VRR, LG UltraGear 25GR75FG annovera come porte una Display Port 1.4, due HDMI 2.0, un’uscita per le cuffie, e un hub USB 3.0 (di cui una in upstream e due in downstream). L’arrivo sul mercato è previsto per Aprile, a un prezzo ancora ignoto ma probabilmente superiore ai 500 euro, tenendo conto delle specifiche presenti in prodotti comparabili.