LG Smart Cam: la webcam che trasforma la tua TV in un centro di lavoro e fitness

LG ha presentato la sua nuova webcam intelligente, LG Smart Cam, che si collega alle TV LG tramite USB e offre una serie di funzioni smart per il lavoro, il fitness e il divertimento.

La LG Smart Cam è compatibile con le TV LG OLED, QNED Mini LED, NanoCell e UHD 2021 e ha un prezzo di 199 dollari (180 euro circa). La LG Smart Cam permette di sfruttare al meglio lo schermo della TV per le videochiamate, le riunioni online e le presentazioni. La webcam, provvista di oscuramento per la privacy, supporta le principali piattaforme di comunicazione come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams e offre una qualità video Full HD con un angolo di visione di 120 gradi.

Inoltre, la webcam è dotata di un microfono integrato con cancellazione del rumore e di una funzione di riconoscimento facciale che sblocca la TV con uno sguardo. La LG Smart Cam non è solo uno strumento di lavoro, ma anche un alleato per il benessere fisico e mentale.

La webcam consente infatti di accedere a una vasta gamma di contenuti fitness su LG Health+, una piattaforma dedicata al fitness e alla salute che offre video lezioni, programmi personalizzati e feedback in tempo reale. La LG Smart Cam rileva i movimenti del corpo e fornisce suggerimenti per migliorare la postura e l’esecuzione degli esercizi. Inoltre, la webcam supporta anche le app di meditazione e yoga come Calm e Fitplan. La LG Smart Cam è anche pensata per il divertimento e il tempo libero.

La webcam permette infatti di giocare con i giochi interattivi disponibili su LG Game+, una piattaforma che trasforma la TV in una console di gioco senza bisogno di controller. La LG Smart Cam riconosce i gesti delle mani e del corpo e li trasforma in comandi per i giochi. Inoltre, la webcam offre anche la possibilità di scattare selfie e foto con effetti divertenti e di condividerli sui social network. La LG Smart Cam è quindi una webcam intelligente che amplia le possibilità di utilizzo della TV LG, trasformandola in un centro di lavoro, fitness e divertimento. La webcam è già disponibile negli Stati Uniti e arriverà presto anche in altri mercati.