LG presenta la sua nuova gamma di elettrodomestici da incasso: forni, piani cottura e lavastoviglie

LG, leader mondiale nel settore degli elettrodomestici, ha presentato la sua nuova gamma di prodotti smart da incasso, pensati per offrire il massimo delle prestazioni, del design e della comodità in cucina. Si tratta di forni, piani cottura e lavastoviglie che si integrano perfettamente con lo stile e le esigenze di ogni casa, garantendo risultati eccellenti e un risparmio energetico.

I forni da incasso LG sono dotati di tecnologie innovative, come la True Convection, che distribuisce il calore in modo uniforme all’interno della cavità, la Steam Bake, che aggiunge vapore durante la cottura per rendere i cibi più morbidi e croccanti, e la Easy Clean, che pulisce il forno in soli 10 minuti con solo acqua. Inoltre, i forni LG sono smart, grazie alla connessione Wi-Fi che permette di controllarli da remoto tramite l’applicazione ThinQ, impostare le ricette preferite, ricevere consigli e monitorare lo stato di cottura.

I piani cottura LG sono disponibili sia a gas che a induzione, con diverse dimensioni e configurazioni per adattarsi a ogni spazio e necessità. I piani cottura a gas LG sono dotati di bruciatori ad alta efficienza, che riducono i tempi di cottura e il consumo di gas, e di griglie in ghisa smaltata, che assicurano una maggiore stabilità e durata. I piani cottura a induzione LG sono dotati di zone flessibili, che si adattano alla forma e alla dimensione delle pentole, e di funzioni intelligenti, come la Power Boost, che aumenta la potenza per una cottura rapida, e la Keep Warm, che mantiene i cibi al caldo.

Le lavastoviglie da incasso LG sono progettate per offrire una pulizia impeccabile e una silenziosità assoluta. Grazie alla tecnologia QuadWash, le lavastoviglie LG utilizzano quattro bracci lavanti invece di due, che raggiungono ogni angolo del cestello e rimuovono anche lo sporco più ostinato. Inoltre, le lavastoviglie LG sono dotate di un motore Inverter Direct Drive, che riduce le vibrazioni e il rumore, e di un sistema di asciugatura Turbo Dry, che elimina l’umidità residua con un flusso d’aria calda. Anche le lavastoviglie LG sono smart, grazie alla connessione Wi-Fi che permette di avviarle da remoto tramite l’applicazione ThinQ, scegliere il programma più adatto al carico e ricevere notifiche sullo stato del ciclo.

La nuova gamma di elettrodomestici da incasso LG è pensata per rendere la vita in cucina più facile, piacevole e sostenibile. Per scoprire tutti i modelli e le caratteristiche dei prodotti LG da incasso, visita il sito lg.com/it/elettrodomestici-da-incasso.