LG presenta la prima OLED TV a tema Star Wars, in edizione limitata

Lo scorso Gennaio, in occasione del CES 2022, LG Electronics ha annunciato diverse TV OLED: all’edizione della Star Wars Celebration attualmente in corso nella cittadina di Anaheim, in California, una delle TV succitate ha fatto il suo esordio in una versione, in edizione limitata, a tema Star Wars.

Nello specifico, ciò che LG e Lucas Film hanno realizzato assieme si è sostanziato nella TV Star Wars LG OLED evo: di base, si tratta di una C2 OLED evo da 65 pollici, con Precision Detail in favore del Dolby Vision IQ, 0.1 ms di input lag, e un poker di HDMI, tra cui anche del livello 2.1. A differenziare il modello standard da quello particolare, sono vari aspetti. Si parte dall’accensione della TV, con finiture in metallo più brillanti e il logo dell’Impero sul retro, che avverrà secondo il tipico respiro di Darth Vader.

L’interfaccia del sistema operativo, all’interno dell’app OLED Gallery, presenterà due sezioni, Conceptual Designs e Star Wars: Journey of Darth Vader: nella prima sezione, attraverso alcune immagini e lo storyboard originale spiegherà come abbia preso forma Star Wars mentre, nella seconda, vi saranno scene e locandine dei film. Il telecomando Remote, col logo dietro, è stato riprogettato per assomigliare alla spada laser della saga, con una luce rossa che ricorda proprio l’arma del villain della saga classica di Guerre Stellari.

Secondo quanto rende noto l’azienda, la TV Star Wars LG OLED evo verrà venduta solo in 501 esemplari con, all’interno della confezione, con l’immagine di Dart Vader sulla facciata, un certificato di autenticità numerato: il motivo per il quale si è deciso di produrre questa personalizzazione in così poche unità è che il numero rispecchia le forze della 501a Legione dell’Impero Galattico, guidate proprio da Dart Vader.

Dopo l’esibizione, sino al 29 Maggio, la smart TV OLED di LG a tema Star Wars, certo destinata a un rapido sold-out, arriverà sul mercato verso fine anno, potendo essere acquistata negli USA sul sito lg.com, ad un prezzo e secondo modalità per il momento non ancora comunicate.