LG presenta il sottilissimo notebook gram SuperSlim

Dopo la breve comparsata al CES 2023 svoltosi a inizio anno in quel di Las Vegas, LG Electronics ha annunciato l’arrivo sul mercato del suo notebook gram più sottile in assoluto, l’LG gram SuperSlim.

LG gram SuperSlim ha uno chassis molto sottile (35,56×22,73×1,09-1,24cm) e leggero (0,99 kg) ma non per questo meno resistente: il notebook ha infatti superato tutte le prove dei test militari secondo lo standard MIL-STD 810H. Oltre a essere molto resistente nonostante la sua esilità, il corpo macchina di questo notebook si circonda perimetricamente anche di tante porte, compresa la recentissima e molto utile Thunderbolt 4. Nello specifico, le porte presenti sono le seguenti.

Ai lati, LG Gram annovera ad esempio un paio di USB 4 di 3a generazione Type-C con Power Delivery, segnali video via Display Port, e Thunderbolt 4, e altrettante USB 4 di 3a generazione Type-C, una delle quali con Power Delivery.

Spalancato, LG gram SuperSlim palesa un display OLED da 15,6″ con risoluzione Full HD, la certificazione VESA DisplayHDR True Black per neri reali e profondi, lo spazio colore DCI-P3 coperto al 100%, e un contrasto di 1.000.000:1. Dettagli e senso della profondità non dovrebbero essere un problema nelle immagini, anche in movimento, mostrate sul notebook in questione che risulta bene attrezzato anche dal punto di vista elaborativo.

Ai timoni di guida dell’LG gram SuperSlim troviamo il chipset Core i7-1360p della tredicesima generazione Intel, affiancato da una scheda grafica dedicata, la Intel Iris Xe. La memoria RAM LPDDR5 può essere da 16 o 32 GB, mentre lo storage SSD NVMe M.2 va da 512 GB a 2 TB (via due unità da 1 TB ciascuna).

La sezione dedicata alle videochiamate annovera una webcam Full HD, con sensori a infrarossi per l’autenticazione via Windows Hello (in ragione del sistema operativo adottato, Windows 11), e due speaker HD da 2W con supporto allo standard Dolby Atmos: ancora in quota audio va annoverata la presenza di un jack audio da 3.5 mm per cuffie e auricolari. Tra le dotazioni hardware interne, LG gram SuperSlim ha spazio ancora per altro.

Nello specifico è d’uopo menzionare la batteria, da 60 Wh, e la schedina di rete Intel Wireless-AX211 802.11ax che consente il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.1. Come prezzi, LG gram SuperSlim è previsto negli USA sullo store ufficiale a 1.699,99 dollari (circa 1.540 euro) per la combinazione da 16 + 512 GB e a 1.999,99 dollari (circa 1.811 euro) per 32 GB + 2 TB.