LG InstaView: al CES 2021 i frigo smart che reagiscono ai comandi vocali

Al CES 2021 di Las Vegas, per la prima volta organizzato (a Gennaio) in forma “all digital”, dall’11 Gennaio LG Electronics terrà uno stand virtuale (lg.com/global/exhibition/index.html) grazie al quale permetterà agli internauti di familiarizzare con alcuni nuovi prodotti in arrivo col nuovo anno: tra questi, già premiati col CES 2021 Innovation Awards Best of Innovation, vi saranno anche i nuovi frigoriferi smart LG InstaView ingegnerizzati dalla divisione Home Appliance & Air Solution Company del brand sudcoreano.

I nuovi frigoriferi LG InstaView risultano molto eleganti, con le pareti minimalmente redatte in acciaio, sino allo sportellino frontale, ove campeggia il pannello InstaView, opaco e specchiato che, ingrandito del 23%, se bussato due volte, diventa trasparente, lasciando all’utente la possibilità di sbirciare all’interno, per l’occasione illuminato, in modo da poter vedere quello che c’è o che manca, senza dover aprire il frigo: il vantaggio sarà di ridurre la dispersione di aria fredda, con conseguente risparmio sulla bolletta e più duratura conservazione dei cibi, tenendo a portata di mano gli alimenti cui si ricorre più di frequente nell’apposita sezione “Door-in-Door”.

Sin dal 2017, i frigo smart di fascia alta di LG Electronics beneficiano della tecnologia di luce ultravioletta “UVnano” per mantenere igienizzati i dispenser di acqua: con la nuova release dei frigo InstaView, oltre a poter attivare tale sistema manualmente, previa pressione d’un pulsante, lo si potrà settare perché agisca ogni ora, con conseguente riduzione del 99,99% dei batteri che usualmente popolano la zona del rubinetto erogatore.

Sempre in dotazione ai nuovi frigo smart InstaView di LG previsti al CES 2021 vi saranno le tecnologie LINEARCooling, che manterrà alta la qualità dei cibi evitando fluttuazioni di temperatura, e DoorCooling+ che, tramite una bocchetta disposta lungo la parete interna della portiera, raffredderà in modo uniforme tutti i vani del frigorifero.

Capaci di interagire con i concierge virtuali Alexa e Assistant, come pure di essere controllati a distanza mediante l’app multi-piattaforma LG ThinQ (utile anche per configurare l’account Amazon, in modo da essere riforniti regolarmente e in modo automatico – via Amazon Dash Replenishment – dei prodotti consumati con maggiore frequenza), i nuovi frigoriferi smart LG InstaView potranno essere gestiti anche mediante i comandi vocali in presenza, grazie al riconoscimento della voce: un utente che abbia le mani occupate con la spesa, quindi, potrà chiedere al suo frigo di aprire la portiera, ma anche di ricordagli gli appuntamenti, o di metterlo a corrente sullo stato dei dispenser di ghiaccio (es. le palline da 2 pollici a lenta consunzione ottenute con la tecnologia LG Craft Ice) e di acqua.