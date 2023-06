LG Energy Solution lancia in Europa il suo primo sistema di inverter ibrido per il fotovoltaico domestico

LG Energy Solution, leader globale nella produzione di batterie avanzate agli ioni di litio, ha annunciato il lancio in Europa del suo primo sistema di inverter ibrido per il fotovoltaico domestico. Si tratta di una soluzione innovativa che integra le batterie LGES con un inverter monofase dotato di funzionalità di backup, in grado di gestire e coordinare il funzionamento delle batterie e dell’impianto fotovoltaico. Il sistema sarà disponibile a partire da luglio 2023, con un debutto anticipato in Italia e Spagna.

Il sistema di inverter ibrido di LGES è pensato per rispondere alle diverse esigenze dei clienti europei, offrendo due opzioni: una ad alta tensione (400 volt) e una a bassa tensione (48 volt). L’opzione ad alta tensione combina le nuove batterie Prime da 400 volt (energia utilizzabile: 9,6 kWh, 16 kWh) con gli inverter ibridi (5 kW, 6 kW). Questa soluzione è ideale per chi cerca un impianto ad alta potenza, robusto ed efficiente, che può raggiungere una capacità massima di 32 kWh collegando un inverter a due batterie.

L’opzione a bassa tensione, invece, è più economica e consente di collegare in parallelo un massimo di due gruppi batteria a 48 volt (energia utilizzabile: 5,9 kWh, 8,8 kWh, 11,7 kWh), per una capacità massima di 23,4 kWh. Questa soluzione è adatta per chi desidera un sistema con una capacità elevata e una facile installazione.

Il sistema di inverter ibrido di LGES è progettato per integrarsi perfettamente con gli impianti fotovoltaici esistenti o di nuova installazione, grazie alla sua architettura semplificata e alla sua natura plug and play. Inoltre, il sistema offre la possibilità di monitorare l’impianto in tempo reale tramite l’app LGES, che fornisce ai clienti i dati sui consumi e sulla produzione di energia solare. Gli installatori possono anche beneficiare dell’accesso facilitato ai servizi extra e all’assistenza tecnica gestiti direttamente da LGES.

Il sistema di inverter ibrido di LGES è coperto da una garanzia completa di 10 anni sulla batteria e sull’inverter, dimostrando la qualità e l’affidabilità del prodotto. LGES è un marchio riconosciuto a livello mondiale nel settore delle batterie avanzate agli ioni di litio, con numerose collaborazioni anche nel mondo dell’automotive. Con il lancio del suo primo sistema di inverter ibrido per il fotovoltaico domestico, LGES si conferma come fornitore di soluzioni complete e innovative per l’energia sostenibile.