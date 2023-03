LG annuncia nuovi speaker Bluetooth della serie XBOOM

Reduce da un 2022 finanziariamente da record, il brand sudcoreano LG ha ampliato il proprio listino di prodotti includendovi anche due inediti speaker BT, gli LG XBOOM 360 XO3 (299 euro su Amazon) e GO XG9Q (549 euro, sempre su Amazon), adatti tanto ad animare le feste quanto a garantire un ascolto personale con un audio di qualità.

Il primo modello, LG XBOOM 360 XO3, è attento all’ambiente (Environmental Claim Validation) ma anche dotato di un design che ha meritato diversi encomi e riconoscimenti (Red Dot Design Awards 2022 e IF Design Awards 2022). Nello specifico ha uno chassis, adatto anche all’outdoor (certificazione IP54), a tronco di cono, con un laccetto in tessuto per agevolarne il trasporto, già reso possibile dalle sue dimensioni discretamente compatte (165 x 327 x 165 mm per 3,2 chilogrammi).

Al suo interno si trovano 3 altoparlanti (un woofer da 4 pollici con 8 ohm di impedenza, un midrange da 4 pollici con 4 ohm di impedenza e un tweeter da 1 pollici con 6 ohm di impedenza) a 3 vie per un audio avvolgente a 360°. Il suono, da 50W, risulta nitido, grazie ai magneti in fibra di vetro e neodimio e alla cupola in seta, mentre il doppio radiatore passivo si occupa di minimizzare la distorsione del suono e le vibrazioni irregolari.

Sul piano dell’illuminazione, multicolore e personalizzabile, è possibile usare 9 preset, le funzioni DJ e la modalità Party Strobe (la luce posteriore dello smartphone lampeggia in accordo con la musica). Provvisto di connettività Bluetooth 5.1, via funzione Bluetooth Surround Sound amplifica il surround di una smart TV LG compatibile, mentre la batteria, da 3.900mAh, gli assicura un’autonomia sino a 24 ore.

Più potente, il compagno di presentazione LG XBOOM GO XG9Q, viene dipinto come “più potente e trasgressivo“. Sempre impermeabile (qui IP67), questo speaker si poggia in orizzontale e sulla schiena ha una maniglia non removibile per il trasporto (non propriamente facile, visto che le dimensioni sono di 524 x 245 x 190 mm per 7,1 kg). All’interno ospita due woofer da 4,5 pollici, per un totale di 80W, e un tweeter a tromba a compressione, per 40W, col risultato di garantire, attraverso un canale a due vie, alti nitidi e bassi intensi. Volendo, è possibile usare l’ottimizzatore dinamico dei bassi, che indipendentemente dal volume, promette un audio di qualità, o il tasto per il Sound Boost. In tema di illuminazione, laterale si può usare la modalità stroboscopica Stage Light e personalizzare gli effetti, sempre via app XBOOM. Anche qui la batteria, da 5.970mAh, promette sino a 24 ore di autonomia.