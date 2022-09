LG annuncia i nuovi notebook potenti e leggeri della serie Ultra PC

Ascolta questo articolo

LG, noto brand sudcoreano della tecnologia a 360°, nelle scorse ore ha annunciato due nuove workstation mobili della linea Ultra PC che, simili nel design ai notebook della serie Gram, vanno a inserirsi nel mercato USA a distanza di un mese circa dai modelli già schedulati per l’Europa.

Partendo dai modelli di UItra PC già previsti per il vecchio continente, ed intravvisti a IFA 2022, si tratta degli LG Ultra PC 14U70Q e LG Ultra PC 16U70Q (rispettivamente da 1.199 e 1.399 euro). Ambedue fanno affidamento all’interno dello chassis in alluminio, sotto la tastiera retroilluminata, su processori AMD Ryzen 5000U provvisti dell’architettura Zen 3, a scelta tra un hexacore (2.3 GHz) Ryzen 5 5625U e un octacore (2.0 Ghz) Ryzen 7 5725U, sempre con la GPU integrata Radeon Vega, coadiuvando il tutto con una RAM LPDDR4x da 4266 MHz nelle opzioni da 8 o 16 GB e, via slot M.2 2280, con 512 GB o 1 TB di SSD M.2 NVMe.

Proseguendo nel novero delle specifiche comuni per gli Ultra PC LG Ultra PC 14U70Q e LG Ultra PC 16U70Q, si incontra la webcam HD e una coppia di speaker da 1.5W cadauno ottimizzati col DTS X Ultra, ma non solo. Ambedue i modelli curano la sicurezza anche con uno scanner per le impronte digitali per l’autenticazione via Windows Hello, con i dati biometrici stipati nel chip TPM. La batteria, da 72 Wh, in risparmio energetico arriva sino a 20 ore di riproduzione video, fornendo energia a dovere al comparto connettività che, per entrambi, prevede il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi 6, una HDMI, tre USB 3.2 di 1a gen (una Type-C), il jack audio da 3.5 mm e il lettore di schede SD.

Il modello più piccolo (313.9 x 220.45 x 16.3 mm, per 1.29 kg) dei due, l’LG Ultra PC 14U70Q, prevede però un display FullHD (ovvero a 1920 x 1200 pixel) secondo un rapporto a 16:10, con il 45% di copertura della scala NTSC e 300 nits di luminosità, contro il modello più grande (356.3 x 248.6 x 16.3 mm, per 1.6 kg), l’LG Ultra PC 16U70Q, il cui FullHD da 16 pollici, sempre con il 45% sull’NTSC e in 16:10, è però meno luminoso, con 250 nits.

Sempre con lo scopo di offrire il massimo della portabilità e dell’eleganza, ma non a detrimento delle prestazioni, da LG USA invece, arriva il comunicato relativo all’arrivo, in questo caso nel listino di un noto rivenditore americano, degli Ultra PC 17 (17U70Q) e LG Ultra PC 16 (16U70Q), rispettivamente a base Intel e AMD, ma sempre col beneficio del software LG Glance da Mirametrix (sfoca lo schermo se qualcuno lo guarda alle nostre spalle, lo blocca se ci allontaniamo dalla scrivania, sposta il cursore del mouse, nei contesti multi-monitor, direttamente nella finestra che si sta guardando).

Partendo dal modello più interessante, quello da 17 pollici, quest’ultimo (381 x 177 x 19 mm per 1.9 kg) prevede un pannello risoluto in WQXGA, ovvero a 2.560 x 1.600 pixel secondo un aspect ratio a 16:10 e con una quasi totale, al 99%, copertura dello spazio colore DCI-P3. Ad animarlo, nella versione esclusiva per Best Buy (1,599.99 dollari), è presente il più recente i7 della 12a generazione Intel, con una scheda grafica dedicata Nvidia RTX 3050, mentre per le memorie sono in servizio 16 GB di RAM di tipo DDR5 e 512 GB di SSD NVMe di 4a gen. La batteria dichiarata, con un’imprecisata autonomia, arriva a 80 Wh.

Passando al modello più piccolo (356 x 245 x 16 mm per 1.6 kg), quest’ultimo si accontenta di un display con meno pixel, vista la risoluzione da 1.920 x 1200p (WUXGA). Anche in questo caso, come nel modello più grande il rapporto d’aspetto è a 16:10 e vi è un trattamento anti-riflesso. Sempre su Best Buy, è in auge il modello col processore APU Ryzen 7 5825U, coadiuvato da 16 GB di RAM. mentre lo storage SSD, di serie con 512 GB, è previsto anche con 1 TB (1,149.99 dollari). La batteria, in questo caso, si ferma a 72 Wh.