LG 49GR85DC: ufficiale il nuovo monitor curvo UltraGear per i gamers

All’interno della serie UltraGear, che comprende anche i nuovi OLED da poco giunti sul mercato, è arrivato un nuovo monitor da gaming, il modello 49GR85DC, appena lanciato anche in Italia dal brand sudcoreano LG Electronics.

Nello specifico, il nuovo monitor, risoluto a 5120 x 1440 e quindi in Dual QHD, adotta un pannello LCD con LED allineati verticalmente, con una diagonale di 49 pollici 49″ secondo un rapporto d’aspetto a 32:9 ideale per vedere ampi panorami e una visione d’insieme delle mappe del gioco nell’ambito di un gameplay strategico. Onde consentire grandi immersività e coinvolgimento: il costruttore ha adottato vari accorgimenti. Innanzitutto non vi sono le cornici su 3 dei quattro lati, quasi a lasciare che le immagini siano sospese nel vuoto.

Poi, sul retro, come in ogni prodotto gaming che si rispetti sono previsti effetti luminosi, qui erogati dall’illuminazione a LED Hexagon Lighting. In più, assieme alla curvatura da 1000R, va annoverato l’audio. Certo, non vi sono speaker integrati nel monitor da gaming LG UltraGear 49GR85DC ma va considerato che, collegandovi le cuffie, si può ottenere il beneficio del suono tridimensionale via DTS Headphone:X in modo da essere consapevole della direzione da cui arrivano i suoni, anche felpati.

In tema di altre specifiche, il monitor 49GR85DC può piacere anche ai professionisti dell’immagine visto che copre il color gamut DCI-P3 al 95%, ha ottimi angoli di visuale (178° in alto/basso, destra/sinistra) ed è certificato VESA DisplayHDR 1000: grazie a quest’ultimo dettaglio, si hanno elevati valori di contrasto (3000:1) e di luminosità (350 nis minimi, 450 nits di base, 1.000 nits di picco). Anche i professionisti possono essere gratificati, viste le funzionalità Picture in Picture, che può dedicare a una sorgente una finestra in particolare, e Picture by Picture, che invece avalla il multi-tasking, affiancando due finestre in contemporanea.

Ancorabile anche a parete, via attacco VESA 100×100, il monitor LG 49GR85DC non si fa mancare, per un gioco fluido a 240 Hz in Dual QHD, le connettività DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1, con ulteriori “assist” al gaming offerti dal FPS counter, dai 240 Hz di refresh rate, dall’1 ms di tempo di risposta e dal supporto dell’AMD FreeSync Premium. Al momento questo monitor ha fatto il suo esordio negli USA, al prezzo di 1.299 dollari (1.190 euro), ed è previsto che arrivi anche in Italia nei prossimi mesi.