Lenovo ThinkStation P360 Ultra: ufficiale la workstation compatta con Nvidia professionali e 125W di TDP

Nonostante le prestazioni informatiche crescano, i progressi nella miniaturizzazione delle componenti fanno sì che, per mansioni complesse, come l’animazione o la modellazione 3D, non siano più necessari grandi tower o dei server, ma si possa convergere anche su delle workstation più piccole. In tal senso, Lenovo, sfidando Zotac, HP ed DELL, ha annunciato la mini workstation ThinkStation P360 Ultra (entro fine mese, a partire da 1.299 dollari).

Il nuovo arrivato ha uno chassis ecologico (26,5% di plastica riciclata post-consumo) di dimensioni pari a 87 x 223 x 202 mm, con un volume quindi di 3.92 litri che, secondo l’azienda, è circa la metà di molte workstation SFF (small form factor): al suo interno, l’azienda medita di collocare processori Intel di 12a generazione, e precisamente modelli i3, i5, i7 e i9 (in questo caso sino a 16 core, di cui 8 iper performanti con 5.2 GHz di Turbo Boost), potendo raggiungere i 125W di TDP. Per le schede grafiche, inizialmente, in attesa di avere anche le opzioni Nvidia RTX A5500 e in merito a una GPU di “classe 3000”, si parte con una Nvidia RTX A2000 o A5000: nel secondo caso, si tratta non della versione desktop, ma di quella mobile per laptop, comunque impressionante in ragione dei suoi 6.144 CUDA core, 192 Tensor core, 48 RT core, dei 256 MB di bus memory, e dei 16 GB of memoria GDDR6 riservata, per la quale il costruttore ha dovuto collaborare con Nvidia per un raffreddamento ad hoc.

Proprio in tema di dissipazione, Lenovo ha collaborato anche con Intel per la scheda madre Intel W680, dual face, posta a metà chassis, in modo da lasciar fluire l’aria sopra e sotto, con tre ventole radiali in accompagnamento (una delle quali collocata appositamente sui due slot M.2 per gli SSD). Ai lati del chipset sono posti, a destra e a sinistra, due slot SODIMM (totale: 4), che permettono di montare sino a 128 GB, ECC o meno, di RAM DDR5-4000: lo storage SSD, con supporto al RAID 0/1, grazie ai due slot m.2, può arrivare a 8 TB, e non manca un alloggiamento SATA da 2 pollici e mezzo, per un hard disk meccanico da massimo 1 TB.

Dotata, a seconda delle scelte elaborative, di alimentatori esterni da 170, 230 o 300 W, la workstation compatta ThinkStation P360 Ultra colloca sul pannello frontale una USB 3.2 di 2a gen Type-A, un combo jack audio e due USB 3.2 2a gen Type-C per il Thunderbolt 4: dietro, sono presenti due RJ45 (2,5 GbE e 1 GbE), tre Display Port, un poker di USB 3.2 2a gen Type-A. In tema di connettività senza fili, il tutto varia a seconda dell’opzione vPro: senza quest’ultima, ci si ferma al Wi-Fi 6 (modem AX201 con anche il Bluetooth 5.0), laddove con il vPro si arriva al Wi-Fi 6E (modem AX211 con anche il con Bluetooth 5.2n).