Lenovo presenta le nuove workstation P della gamma ThinkStation

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - In genere, non è che le workstation facciano impazzire per design. D'altronde, vista la destinazione d'uso l'eleganza non è un pregio cardine. Tuttavia un prodotto che fa il suo ed è anche bello a vedersi non guasta assolutamente e dunque ben venga l'abbinamento con la Aston Martin la cui collaborazione implicitamente è un richiamo alle alte prestazioni di questi nuovi prodotti.