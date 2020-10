Lenovo Legion Slim 7: ecco il nuovo gaming laptop ultraslim con AMD Ryzen 2

Dopo il modello Intel portato al battesimo la scorsa estate, Lenovo si è cimentata, tramite l’appena annunciato notebook Lenovo Legion Slim 7, con la relativa variante AMD Zen 2 , suscettibile di buone performance con una notevole efficienza energetica e un TDP più basso (45W), all’insegna di specifiche ideali per poter vantare un elegante chassis, in alluminio aerospaziale, che sia leggero (1.86 kg) e, nel contempo, sottile (17,9 mm di spessore).

Lenovo Legion Slim 7, all’esordio “presto” negli USA, partendo da 1.369,99 dollari, nella colorazione “Slate Gray”, può essere attrezzato con un display da 15.6 pollici risoluto in FullHD (100 % sulla scala sRGB, con luminosità a 300 nits e 144 Hz di refresh rate), o 4K (100% sulla scala Adobe RGB, con luminosità a 500 nits, 60 Hz di refresh rate, Dolby Vision, VESA DisplayHDR): la webcam, HD, ha l’otturatore per la privacy, mentre l’audio conta su due speaker da 2W con Dolby Atmos beneficiato dal Sound Radar in ambito gaming.

L’area per la digitazione è formata da una tastiera meccanica TrueStrike, con retroilluminazione bianca, tasti con corsa da 1.3 mm, scanner per le impronte nel tasto d’accensione: a sinistra del corpo macchina campeggiano un lettore di schede SD 4-in-1 e il jack da 3.5 mm, mentre a destra sono collocate due USB 3.1 Type-C con Display Port (e supporto alla carica da 95 W) e, dietro, due USB 3.2 e l’ingresso per l’alimentazione e la ricarica (anche rapida, Rapid Charge Pro, via caricatore da 170 W o 230 W) della batteria, da 71 Whr, accreditata di massimo 9.6 ore di autonomia.

A motorizzare il Lenovo Legion Slim 7, coadiuvato da 8/16/32 GB di RAM (DDR4@3200 MHz) e da 1/2 TB di storage SSD PCIe, connesso senza fili grazie al Bluetooth 5.1 ed al Wi-Fi 6 (a bassa latenza via scheda Killer Wi-Fi 6 AX16505), sono – a scelta – processori Ryzen 9 serie 4000, tra cui il 4900H, il 4800H, e il 4600H.

Per le schede grafiche, sono presenti soluzioni dedicate targate Nvidia, partendo dalla GTX 1650 Ti (4 GB di memoria GDDR6) ed arrivando alla RTX 2060 Max-Q (con 6 GB di memoria riservata GDDR6), passando per un’intermedia GTX 1660 Max-Q. Nel guidare al raggiungimento delle migliori prestazioni, il costruttore ha optato per il sistema operativo Windows 10 Pro, ma non ha dimenticato, a presidio dei carichi di lavoro più intensi, il sistema di dissipazione termica Lenovo Legion Coldfront 2.0.