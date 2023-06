Lenovo Lecoo C9: gli occhiali smart speaker che uniscono stile e tecnologia

Se siete alla ricerca di un accessorio che vi permetta di ascoltare la musica, ricevere le chiamate e proteggere i vostri occhi dal sole, potreste essere interessati agli occhiali smart speaker Lenovo Lecoo C9. Si tratta di un recente prodotto innovativo che combina le funzioni di un paio di occhiali da sole con quelle di un auricolare Bluetooth.

Gli occhiali smart speaker Lenovo Lecoo C9 hanno un design semplice ma stiloso, adatto a ogni outfit. Sono dotati di lenti polarizzate UV400, in grado di bloccare efficacemente i raggi UV e proteggere gli occhi. Il materiale utilizzato per la montatura è il titanio altamente elastico, che garantisce leggerezza e resistenza. Il punto di forza di questi occhiali è la presenza di altoparlanti integrati nelle stanghette, che permettono di ascoltare la musica o le chiamate senza bisogno di indossare cuffie o auricolari. Il suono viene rilasciato all’esterno, non nell’orecchio, per evitare il problema del dolore da indossare a lungo termine del tipo in-ear.

Gli occhiali smart speaker Lenovo Lecoo C9 supportano il Bluetooth 5.0, che garantisce una trasmissione del segnale stabile e una qualità del suono ad alta definizione. La distanza di trasmissione è di 10-15 metri e la batteria integrata ha una capacità di 60 mAh per ogni lato, che consente un’autonomia di 5 ore in chiamata e di 4 ore in riproduzione musicale.

Per controllare le funzioni degli occhiali, basta usare il pulsante + il design touch posizionati sulla stanghetta destra. Si può così rispondere o rifiutare le chiamate, cambiare brano, regolare il volume e attivare l’assistente vocale del proprio smartphone. Inoltre, le lenti sono sostituibili con quelle da miopia, per adattarsi alle diverse esigenze visive. Gli occhiali smart speaker Lenovo Lecoo C9 sono disponibili in colore nero e hanno un peso di soli 40 grammi. Il prezzo è molto conveniente: si possono acquistare a soli 25 euro circa su AliExpress o a 43 euro circa su GeekBuying, con spedizione gratuita e IVA inclusa.

Se siete curiosi di provare questi occhiali smart speaker, non perdete l’occasione di approfittare delle offerte disponibili online. Potreste scoprire un nuovo modo di ascoltare la musica e comunicare con il mondo esterno, senza rinunciare allo stile e alla comodità.