Lenovo E1, in arrivo il nuovo sportwatch stiloso con cardiofrequenzimetro

Lenovo, nota per gli smartphone Motorola e per gli ex computer IBM, non manca mai di produrre dell’hardware anche col suo brand ufficiale, come dimostrato dal recente smartwatch Lenovo E1, offerto in promozione nella fase di pre-ordine proprio nella fase centrale di Agosto.

Lenovo E1, nello stile, ricorda molto da vicino gli Apple Watch: l’elegante chassis unibody, nero o verde, è realizzato in lega di zinco in modo da mantenersi leggero (58 grammi) e poter resistere alle interferenze di acqua e polvere grazie alla certificazione IP67. Dietro un vetro leggermente curvo ai bordi, quindi 2.5D, ma corazzato (durezza di 7° grado), si cela un display di tipo LCD TFT che, essendo a colori, per via della diagonale (1.33 pollici) e della risoluzione (240 x 240 pixel), offre un’ottima leggibilità alle watchface intercambiabili, ed alle informazioni visualizzate.

Queste ultime, unito il device ad uno smartphone Android e iOS via Bluetooth , riguardano le notifiche delle chiamate (con possibilità di rifiutarle), e dei messaggi, anche di social e chat app (con lettura degli stessi), ma contemplano anche la visualizzazione di dati salutistici, potendosi monitorare la durata e le fasi del sonno, oltre che i risultati in 7 attività sportive (tra cui corsa, camminata, badminton, salto con la corda, football, ciclismo, basket), di cui vengono rilevate le calorie bruciate, le distanze percorse, i passi fatti (podometro), il feedback cardiaco (cardiofrequenzimetro).

Non mancano, tra le feature di corredo, switchabili grazie al pulsante touch a schermo (un rapido tocco per cambiare funzione, uno prolungato per confermarla), il controllo della fotocamera e della riproduzione musicale da smartphone. L’autonomia del Lenovo E1 viene garantita dalla batteria, pari a 180 mAh, caricabile via contatto magnetico in 2/3 ore, e si esplica in 25 giorni massimi, in stand-by, ridotti a 10 in uso reale di media intensità.

Provvisto di un’app dedicata all’analisi statistica dei propri dati, con cinturini traspiranti (bucherellati) e ipoallergenici in TPU tenuti fermi da una fibbia in acciaio inossidabile, il Lenovo E1 è in pre-ordine a 36 euro circa, con uno sconto del 20% sul prezzo finale (pressappoco 45 euro) e prime spedizioni (gratuite) previste tra il 19 ed il 21 Agosto prossimo.