Lenovo annuncia i nuovi notebook (e all-in-one) della serie Yoga

Ascolta questo articolo

Col proposito di aiutare gli utenti a essere se stessi al meglio, sia quando lavorano che quando creano o si rilassano, il brand cinese Lenovo ha annunciato diversi nuovi prodotti nella linea Yoga, tra cui vari notebook e un computer all-in-one.

Il primo prodotto Windows 11 del nuovo assortimento, rispettoso dell’ambiente (secondo la certificazione Carbon Neutral) è lo Yoga Slim 9i (da 1.899 euro), un notebook sottile (14.9 mm) e leggero (1.37 kg), contraddistinto da uno chassis con bordi arrotondati rivestito in 3D glass. Molto sicuro, grazie a un sistema di crittografia di livello hardware, il portatile in questione presenta un display OLED da 14 pollici con aspect ratio 16:10, di tipo Pure Sight, risoluto sino al 4K, con copertura dello spazio colore DCI-P3 al 100% e certificazione VESA DisplayHDR 500 True Black. Ancora sul piano multimediale, risalta la collaborazione con Bowers & Wilkins per l’impianto audio.

Ad animarlo, assieme alle schede grafiche integrate Iris Xe vi saranno processori Intel di 12a gen, fino all’i7, della serie P, accreditati delle certificazioni Lenovo A.I. Core 2.0 (per l’intelligenza artificiale) e Intel Evo: la RAM, LPDDR5 5600, arriverà sino a 16 o 32 GB e lo storage SSD, con interfaccia PCI-E 4.0, sino a 1 TB. Provvisto di una batteria da 75,5 WHr (max 14.5 ore di autonomia) caricabile rapidamente (2 ore recuperate in 15 minuti), lo Yoga Slim 9i non si farà mancare connettività del calibro del Thunderbolt 4 e del Wi-Fi 6E.

Ancora più sottile e leggero (14.8 mm per 970 grammi) è il Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (da 1.399 euro), realizzato con uno chassis in lega di magnesio resistenziata a dovere dal carbonio. Il display, da 13.3 pollici è risoluto in 2.5K (2560×1600 pixel), con Dolby Vision, copertura totale del color gamut sRGB, calibrazione in fabbrica e 90 Hz di refresh rate. L’audio è curato da Harman Kardon. Provvisto sempre di 1 TB massimo di archiviazione e di scelte elaborative analoghe al modello di cui sopra, la RAM aderisce alla tipologia LPDDR5 4800 e la batteria cala a WHr (anche se sempre caricabile rapidamente, via Rapid Charge Express). Le connessioni wireless si sostanziano in Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6E, mentre tre le porte si menzionano USB Type-C, Display Port e Thunderbolt 4.0.

Più pesante (15.9 mm per 1,45 kg), e performante (opzione per GPU dedicate con 4 GB dedicati: GeForce RTX 3050 o GeForce GTX 1650), lo Yoga Slim 7 PRO X (da 1599 euro) si sdoppia nella controparte Yoga Slim 7i PRO X (da 1.399 euro). Ambedue le versioni hanno pannelli LCD IPS sino al 3K con 14.5 pollici di diagonale, la calibrazione di fabbrica, il Dolby Vision, i 120 Hz di refresh rate, l’sRGB coperto al 100%, il supporto all’NVIDIA G-Sync, le validazioni TÜV, e l’opzione per il touch (mutuata dallo Slim 9i). Tra le altre specifiche comuni, i due gemelli diversi hanno sino a 32GB di RAM LPDDR5, 70 Whr di batteria, una webcam con camera shutter per la privacy risoluta a 1080p, tante connettività (USB Type-C, USB 3.2 di 1 e 2a gen, e Wi-Fi 6E). Il primo modello dei due è con cuore AMD (le APU Ryzen 6000 fino alla Ryzen 9 6900HS) e RAM da 6400 MT/s, mentre il secondo, che quindi si porta dietro le porte Thunderbolt 4, prevede processori Intel di 12a gen, sino all’i7, della serie H.

Anche i Lenovo Yoga Slim 7 14/16 e Yoga Slim 7i 14/16 sono dei gemelli diversi, versioni aggiornate dello Yoga Slim 7 Pro. I modelli in questione palesano uno chassis colorato nelle palette Storm Grey e Cloud Grey, realizzato in alluminio. Nelle versioni più compatte, note come Yoga Slim 7 14 (da 1.399 euro) e Yoga Slim 7i 14 (da 1.099 euro), il display assume le forme di un pannello OLED da 14 pollici i 2.8 K (2880×1800 pixel) secondo un rapporto a 16:10, beneficiato dal DCI-P3 supportato al 100% e dal Dolby Vision, coadiuvato dalle schede grafiche (dedicate come la GeForce RTX 2050 o integrate come la AMD Radeon 600M). L’audio si fregia in questo caso del supporto al Dolby Atmos.

Previsti in versione AMD con 3 scelte comprensive del Ryzen 9 6900HS Creator Edition, o in variante Intel, sino all’i7, delle serie H e P, con la configurazione che impatta sul peso (1,3/1,4 Kg), gli Yoga Slim 7 14 e Yoga Slim da 14” hanno max 16 GB di RAM LPDDR5 (da 4800 MT/s su Intel, da 6400 MT/s su AMD): la batteria, capientata in 61 WHr, promette dalle 10 alle 17 ore di autonomia. In linea con quanto visto in precedenza, le connettività prevedono il Wi-Fi 6E, USB 4.0, 3.2, Type-C e Thunderbolt 4, USB 4.0.

Nei modelli Yoga Slim 7 Pro 16 (con cuore AMD, da 1.499 euro) e Yoga Slim 7i Pro 16 (con cuore Intel, da 1.549 euro), le dimensioni maggiori (17,4mm di spessore per 2,1 Kg) permettono d’inserire display touch IPS da 16 pollici risoluti 2560×1600 pixel (2.5K) con 165 Hz a beneficio anche dei gamers esigenti che, nel richiedere tutti i dettagli possibili, saranno confortati dal potersi spingere sino all’adozione di una Intel Arc A370M per la versione Intel e a una GeForce RTX 3050 Ti virando sul chipmaker rivale AMD. Dorati di 16 GB di RAM LPDDR5, i due notebook in questione virano sul WiFi AX (6) con antenne 2×2.

Il Lenovo Yoga 7 (da 1.399 euro) è un convertibile 2-in-1 con design frameless per il display touch OLED da 14 pollici risoluto in 2.8K, ovvero a 2880×1800 pixel, secondo un pannello che, certificato VESA DisplayHDR TrueBlack 500, vanta sino a 400 nits di luminosità, oltre alla copertura del DCI-P3 al 100%. All’interno dello chassis (17,35mm per 1,4 Kg) nei colori Stone Blue e Storm Grey opera recenti processori AMD della serie Ryzen 6000 con opzioni tra un Ryzen 5 6600U e un Ryzen 7 6800U, mentre la GPU integrata è la Radeon 600M: per le memorie, si parla della RAM LPDDR5 sino a 32 GB e di uno storage SSD da 256, 512 GB o 1 TB con interfaccia PCIe. In merito all’energia, il versatile notebook in questione monta una batteria da 71WHr bastevole per arrivare a offrire 18 ore massime di funzionamento. Chiudono il quadro tecnico le connettività Bluetooth 5.2 e WiFi 6E, mentre le porte si sostanziano anche in slot per microSD, HDMI 2.1, e un paio di USB 4.0 Type-C con Power Delivery e Display Port.

Il Lenovo Yoga AiO 7, infine, è un all-in-one (da da 2.599 euro) salva spazio con, entro esili cornici, un display da 27 pollici in 4K ottimizzato per coprire il color gamut DCI-P3 al 95%, montato su una cerniera che, semplicemente premendo un dito, permette di ruotare il dispositivo di 90° e di posizionarlo secondo varie angolature. Adatto anche alle videoconferenze grazie alla webcam da 5 megapixel con infrarossi e all’accompagnamento di due speaker JBL da 5W e di un jack combo da 3.5 mm, il computer tutto compreso di Lenovo è mosso da un processore AMD Ryzen 7 6800H affiancato da una Radeon RX 6600M con 8 GB di memoria riservata che, quindi, non vien tolta alla RAM, LPDDR5, da 16 o 32 GB massimi. Nelle specifiche dello Yoga AiO 7 lo storage SSD può spaziare da 256 GB a 1 TB e l’assortimento di porte è senza compromessi visto che, al netto delle connessioni senza fili (BT 5.1 e Wi-Fi 6), comprende una porta RJ45 per l’Ethernet, un’uscita Display Port e sette USB (anche 3.2 di 2a gen e Type-C).