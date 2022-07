Lenovo annuncia i nuovi gaming notebook Legion Y9000K e Y9000X

Ascolta questo articolo

Un po’ a sorpresa, Lenovo ha annunciato in patria, ovverosia nel mercato cinese, due notebook da gaming della serie Savior, da noi nota più comunemente come Legion, che grazie a un avanzato sistema di dissipazione ottengono il massimo per quel che riguarda le prestazioni.

Il modello top di gamma della nuova coppia di gaming notebook Lenovo è il Legion Y9000K, il cui chassis in alluminio lavorato CNC misura 358.1 x 263.5 x 19.4 mm per 2.33 kg. Il perimetro del suo chassis annovera svariate porte tra cui una RJ45 per il Gigabit Ethernet (comunque presente il Wi-Fi 6E), una HDMI, due Thunderbolt 4, e una USB Type-C (per la ricarica a 135 W della batteria da 99.99 Wh). Spalancato, un display da 16 pollici, risoluto in QHD+ (quindi a 2560 x 1600 pixel), mette a disposizione 500 nits di luminosità massima, 165 Hz di refresh rate e un contrast ratio a 1200:1. Il coinvolgimento nel gioco, prosegue, poi con l’illuminazione personalizzabile, e con un audio targato Harman Kardon.

Sotto la tastiera, un sistema di dissipazione con una vapor chamber e una coppia due ventole Ultra 4.0 permette al centro logico di esplicarsi al massimo delle sue potenzialità: al livello elaborativo, la configurazione base (19.999 yuan, circa 2.855 euro) è quella col processore i7-12800HX e una scheda grafica da RTX 3070 (comprensiva di 8 GB di memoria GDDR6, da 150 W). Quella top, invece, prevede (per 26.999 yuan, pressappoco 3.850 euro), sempre in tema di processori Intel della 12a generazione, un Core i9-12900HX, da 16 core (max 5.0 GHz), messo in tandem con un’altra GPU Nvidia, la GeForce RTX 3080 Ti (inclusiva di 16 GB di VRAM).

Secondo l’azienda, in merito al secondo allestimento, è possibile settare la CPU sino a 115W, e la GPU sino a 175W, per un totale di 290W proprio grazie al succitato sistema di smaltimento termico che, mantenendo a 79° la temperatura della GPU, nel passare dalla modalità prestazioni a quella di efficienza abbassa la temperatura della CPU da 87 a 81°. Sul piano delle memorie, il notebook Legion Y9000K vanta 32 GB di RAM DDR5 4800 e 1 TB di SSD con interfaccia PCIe 4.0.

Nel notebook Legion Y9000X molte specifiche, comprese le funzioni proprietarie software da gaming, son prese dal fratello maggior, basti pensare allo chassis in alluminio, alla batteria, al meccanismo di smaltimento termico evoluto, al display QHD+ da 16” con 165 GHz e G-Sync: i processori, sempre Intel di 12a generazione, partono da un Core-i5 accoppiato con una GPU RTX 3050, per arrivare come massimo a un Core i7-12700H da 14 core messo in sintonia con una GPU RTX 3070 con 8 GB di memoria riservata. Lo storage SSD si ferma in ambedue le configurazioni a 512 GB ma, quanto alla RAM DDR5, la versione meno prestante (11.499 yuan, circa 1.639 euro circa) ha solo 16 GB, contro i 24 di quella con l’i7 (1.999 yuan, circa 1.710 euro).