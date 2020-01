Leehur V8: ecco lo smartwatch telefonico più economico al mondo

Gli smartwatch con funzioni telefoniche non sono, obbiettivamente, una novità ma, proprio per la loro facoltà di fungere da smartphone, sovente sono proposti a un costo piuttosto significativo: esattamente il contrario del wearable V8 proposto dalla cinese Leehur (brand di Shenzhen Linghu Technology Co. Ltd) a meno di una decina d’euro (spedizione esclusa, e previa lunga attesa di ricezione).

Leehur V8 ha un telaio (24.5 x 4 x 1.25 cm, per 50 grammi) in acciaio inox colorato (di nero, rosso, blu, o bianco) e sormontato, in alto, sotto un vetro leggermente curvo (2.5D), da un display LCD da 1.22 pollici, con risoluzione da 240 x 240 pixel.

Al centro di una piccola curva che fa da cornice alta è presente una fotocamera da 1.3 megapixel, mentre a destra sono posti due pulsanti fisici (di cui uno per l’accensione e l’altro per la selezione dei menu), e a sinistra sono collocati lo speaker, il microfono, e la microUSB (protetta) per la ricarica veloce della batteria, da 380 mAh (accreditata di 5 o 7 giorni di stand-by). Sul dorso, rimosso il quale è collocabile una SIM (per la connettività 2G o GSM), è reperibile il cardiofrequenzimetro. I cinturini, invece, sono in poliuretano termoplastico (TPU85).

A motorizzare il Leehur V8 opera il processore MTK6261D di scuola Mediatek, con frequenza operativa a 360MHz, abbinato a 64 MB di RAM e 128 MB di storage: quest’ultimo, però, può essere espanso, via microSD, sino a 32 GB, magari per alloggiarvi la propria musica, ascoltabile tramite il player musicale pre-installato.

Dotato di connettività Bluetooth 3.0, il wearable in oggetto è compatibile con Android e iOS, e vanta diverse feature smart, tra cui la ricezione delle notifiche per app, SMS e telefonate, il controllo della fotocamera remota, una funzione anti-smarrimento per lo smartphone associato, la possibilità di fissare allarmi o appuntamenti, la visualizzazione dei fusi orari, la registrazione dei suoni, e lo sfondo personalizzabile. In ottica salutistica, infine, annovera, oltre al tracking cardiaco, gli alert anti sedentarietà, il conteggio dei passi fatti, il monitoraggio del sonno, e la stima delle calorie bruciate.

Attualmente, Leehur V8 è proposto presso Gearbest, al prezzo di 8.19 euro, al netto della spedizione aerea registrata (4.10 euro, ma con tempistiche di consegna tra i 30 e i 60 giorni, riducibili della metà tramite la prioritaria, però listata a 6.37 euro).