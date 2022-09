Le smart TV LG diventano quadri grazie alle opere d’arte digitali in NFT

Ascolta questo articolo

Mutuando qualcosa di già fatto da Samsung nel recente passato (in collaborazione con Nifty Gateway), anche la rivale LG ha annunciato l’arrivo delle opere d’arte digitali, ovvero degli NFT (not fungible token), sulle proprie smart TV, inizialmente a partire dagli USA.

Secondo quanto comunica il colosso di Seoul, si comincerà dal 22 Settembre, con alcuni NFT dal non casuale aspetto metallico, in quanto progettati dallo scultore Barry X Ball (che, in passato si è fatto un nome reinterpretando alcune famose opere d’arte del passato avvalendosi della stampa 3D) e, in seguito, mensilmente, verranno aggiunti nuovi NFT. Per fruirli, sarà necessario possedere una smart TV LG con sistema operativo webOS 5.0+.

A quel punto, disponendo di tal requisiti, in una parte della Home dell’interfaccia, sarà accessibile la nuova piattaforma “LG Art Lab” che, basata su Hedera (“il libro pubblico più utilizzato, sostenibile e di livello aziendale per l’economia decentralizzata“) non fondata sulla blockchain ma sull’alternativa rete crittografica di contabilità hashgraph, permetterà di comprare, vendere, o semplicemente limitarsi ad apprezzare gli NFT artistici proposti.

A tal proposito, sarà possibile far riferimento, di tanto in tanto, alla funzione “LG Art Lab Drops”, che non solo fornirà informazioni sugli artisti, ma anticiperà le novità in arrivo, con un suggestivo countdown a schermo che scandirà quanto manchi all’arrivo di una data novità affinché l’utente interessato non se la perda.

La procedura per l’acquisto degli NFT è alquanto semplice, secondo quanto illustrato da LG: nello specifico, occorrerà inquadrare un codice QR afferente all’opera, e poi aprire sullo smartphone il cripto-portafoglio Wallypto, per effettuare il pagamento, che sarà eseguito nella valuta digitale USDC, USD Coin. A quel punto, le proprie opere d’arte acquistate, prima della fruizione sulle smart tv in alta definizione, saranno sempre raggruppate in uno spazio personale ad hoc, una sorta di “galleria personale virtuale”, denominato “My Collection”.