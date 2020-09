Lanmodo Vast Pro: la dash cam con visione notturna perfetta

Guidare nelle ore notturne o in condizioni atmosferiche avverse è difficile. Avere una dash cam efficiente che consente di vedere perfettamente la strada di notte, con la pioggia e la nebbia, è estremamente importante. Lanmodo per questo motivo presenterà sul mercato a breve la Vast Pro. La dash cam di Lanmodo non solo consente di avere una visione perfetta nelle ore notturne, ma in qualsiasi condizione di scarsa visibilità, inclusa la pioggia e la nebbia.

La cam presenta un display da 8 pollici e può riprendere fino a 45° e 300 metri in qualsiasi condizione di visibilità. Le immagini sono trasmesse con una risoluzione di 1080 pixel, che su un display da 8 pollici è più che sufficiente. La cam trasmette sia che succede avanti all’auto e sia quello che succede dietro. Inserendo una microSD da 128 GB è possibile registrare anche il proprio tragitto.

Lanmodo Vast Pro: la dash cam con visione notturna, pioggia e nebbia

La dah cam di Lanmodo può essere utilizzata anche come telecamera per il parcheggio, così consente di avere un’ampia vista anche degli angoli ciechi della propria vettura. Si adatta a qualsiasi categoria, inclusi camion, suv, auto sportive, citycar e altro ancora. La micro SD può essere estratta per fare un backup su un computer o su un servizio cloud.

In questo modo, si può letteralmente registrare ogni metro percorso con la propria auto. Si tratta di una dash cam di fascia alta. Pertanto il prezzo di lancio sarà di circa 523 euro. Se invece ci si iscrive come Golden Member, si può comprare la cam più la SD da 128 GB al prezzo di 168 euro.

Lanmodo Vast Pro sarà disponibile da metà ottobre solo ed esclusivamente sul sito Indiegogo. Anche la Micro SD è di qualità: è marcata San Disk, uno dei primi brand ad occuparsi di memorie di archiviazione per smartphone, console e altro.