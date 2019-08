Lanmodo Vast Night Vision System: ecco la videocamera per la visione notturna

Le automobili particolarmente costose, come i classici marchi premium BMW, Mercedes e altri, offrono ai propri clienti la possibilità di avere come accessori delle telecamere specifiche per la visione notturna. Per chi, invece, possiede auto economiche, o anche auto più datate, esiste una soluzione anche abbastanza economica che consente di usufruire degli stessi benefici.

Si chiama Lanmodo Vast Car Night Vision Camera, e il vantaggio di questo tipo di telecamera è che può essere posizionata a piacere sul cruscotto o sul parabrezza, e può essere regolata – oltre che in altri dettagli – ad esempio nell’angolazione.

Lanmodo Vast Night Vision System: come migliora la visibilità notturna

La particolarità della videocamera è che può essere montata anche su qualsiasi tipo di veicolo: dal motorino, passando per l’utilitaria, fino ad arrivare ai giganti della strada: gli autocarri, i tir, e gli autoarticolati. Consente di avere una chiara visione, oltre che di notte, anche in condizioni di nebbia e neve pesante.

Si capisce l’importanza di questo accessorio, nel momento in cui si nota che il 90% delle azioni svolte da un conducente si basa esclusivamente su ciò che riesce a vedere e il 50% degli incidenti si verificano di notte. Potrebbe essere interessante analizzare la scheda tecnica di questa telecamera: la risoluzione della registrazione è di 1080 pixel, ma si parla – comunque – di una telecamera ad alta risoluzione, e le registrazioni sono rigorosamente a colori.

Il display della telecamera è di 8.2 pollici, con un grandangolo di 36 gradi. La casa produttrice, sul manuale di istruzioni, garantisce una visibilità perfetta fino a 300 metri di distanza. Il montaggio è semplice e può essere fatto in due modi diversi: il primo consiste nell’utilizzare il dispositivo antiscivolo incluso nella confezione. Esso si attacca alla videocamera e il complesso si applica sul cruscotto. L’altro modo, invece, è di installarla sul parabrezza utilizzando l’attacco a ventosa, anch’esso incluso nella confezione. La videocamera costa intorno ai 500 dollari su Amazon.