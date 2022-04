Lambda Tensorbook: presentato il laptop (Razer) per il machine learning e l’AI

Apprezzata nel settore del deep learning da clienti come Amazon, il dipartimento della difesa americano, e il MIT, l’americana Lambda Labs ha collaborato con il produttore Razer (che potrebbe aver messo a disposizione il know how di qualche suo Razer Blade), nel presentare un nuovo portatile, il Lambda Tensorbook, acclamato come il laptop più potente per il machine learning e le funzioni legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Esteticamente, il Lambda Tensorbook si presenta come un laptop sottile, in alluminio silver, senza estrosità alcuna, all’insegna di uno chassis estremamente portable (116.9 x 355 x 235 mm per 2,1 kg).

Il corpo macchina ospita perimetricamente diverse porte, tra cui un jack da 3.5 mm per cuffie e microfono, uno slot per le schede di memoria SD veloci (UHS-III ), una HDMI 2.1, tre USB 3.2 2a gen Type-A e due USB Type-C con Thunderbolt 4 (una delle quali per l’alimentazione della batteria, da 80 Wh, a meno che non si opti per l’ingresso specificamente dedicato al caricatore da 230 wat). Spalancato, il Lambda Tensorbook esibisce un display LCD da 15.6” risoluto a 2.560 x 1.440 pixel secondo un aspect ratio a 16:9, con 165 Hz di refresh rate.

Onde evitare che l’utente rimanga bloccato in una connessione SSH con un server remoto, l’hardware previsto è in grado di addestrare e dimostrare in locale, da un’interfaccia GUI, i modelli di deep learning elaborati. Ciò diventa possibile essendo previsto un processore octacore (4.6 GHz massimi) i7-11800H della 11a generazione Intel, famiglia Tiger Lake, abbinato a una scheda grafica Nvidia RTX 3080 con architettura Max-Q e 16 GB di memoria VRAM dedicata (di tipo GDDR6).

La RAM, di tipo DDR4 da 3.200 MHz, ammonta a 64 GB, mentre lo storage SSD NVMe, con interfaccia PCIe 4.0, arriva a 2 TB di capienza. Per default, il Lambda Tensorbook esegue il sistema operativo Linux Ubuntu 20.04 LTS, con in più i pregiati software di settore del brand, tra cui TensorFlow, CUDA di Nvidia, Pytorch, vari driver, etc, inclusi nel pacchetto Lambda Stack. Ad oggi, è già possibile comprare il Lambda Tensorbook sul sito del manufacturer, partendo da un listino di 3.499 dollari (circa 3.231 euro) che comprende un anno di garanzia: modularmente, a patto di spendere di più, è possibile aggiungere un altro anno di garanzia, dei crediti cloud, un supporto specializzato di livello premium, e il dual boot con Windows 10.