La camicia intelligente effettua pagamenti e trasferisce dati: "Un dispositivo nel polsino la rende come uno smartphone"

La moda e l’informatica si uniscono in un connubio inedito grazie alla creatività e all’innovazione di due imprenditori foggiani: Michele Steduto e Pietro Gentile. Questi pionieri dell’alta sartoria italiana hanno dato vita a una rivoluzione nel mondo dell’abbigliamento introducendo la prima filiera nazionale del cotone biologico nella regione della Capitanata nel 2020. Ora, con un nuovo progetto, si lanciano nella creazione di una camicia interattiva che promette di rivoluzionare il concetto di comunicazione.

La loro storia è nata da un momento di imbarazzo vissuto durante un viaggio di lavoro, quando una potenziale cliente chiese loro un biglietto da visita e si resero conto di non averne con sé. In quel momento, compresero che dovevano trovare un modo più professionale per scambiare i contatti. Da questa necessità è nata l’idea della Id-Shirt, una camicia dotata di tecnologia avanzata capace di trasferire informazioni a qualunque dispositivo elettronico si trovi nelle vicinanze.

Questa camicia interattiva sfrutta la tecnologia NFC (Near-field communication), un sistema di ricetrasmissione che permette alla camicia e al dispositivo di comunicare tra loro. La tecnologia NFC viene inserita nei polsini del capo in modo discreto, grazie a un sottile strato di materiale adesivo impermeabile e resistente anche ad alte temperature, che permette di stirare la camicia senza rischiare di danneggiarla.

Ma come funziona esattamente la Id-Shirt? Semplice: grazie alla NFC, la camicia può trasferire una vasta gamma di informazioni al dispositivo elettronico che si trova nelle vicinanze. Queste informazioni possono includere biglietti da visita virtuali, curriculum, dati aziendali, immagini, video e molto altro ancora. Basta avvicinare il dispositivo alla camicia e i dati vengono trasferiti automaticamente, rendendo più semplice e immediata la condivisione di informazioni.

Questa innovativa camicia non solo risolve il problema dei biglietti da visita smarriti o dimenticati, ma offre anche un modo elegante e sofisticato per presentarsi e comunicare in ambito professionale. La Id-Shirt si rivela particolarmente utile per coloro che lavorano nel mondo degli affari, del marketing o della comunicazione, ma le possibilità di utilizzo sono infinite.