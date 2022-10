KTC presenta quattro nuovi monitor da gaming per eSport

Ascolta questo articolo

Da tempo, nella valle dello Shenzen opera il brand KTC che, oltre a essere rinomato per le sue tecnologie di visualizzazione, spesso collabora con marchi più blasonati, come Asus, DELL, Samsung, LG, e Lenovo, nel fornir loro display con Mini LED. A questo “giro”, il brand cinese, operando in proprio, ha annunciato un quartetto di nuovi monitor per gamers con ambizioni legate agli eSport, in promo su GeekBuying (promotion.geekbuying.com/promotion/ktc_brand_sale) dal 18 al 31 ottobre.

Montabile anche a parete via attacco VESA, e meno che non si voglia usare il supporto da scrivania che ne consente alcune regolazioni in angolazione e altezza, il modello KTC H27T22 (coupon KTCH27T22 con costo portato a 254.19 euro) è un monitor di tipo LCD Fast IPS risoluto a 2560 x 1440 pixel, che riduce lo sfocamento nei movimenti grazie al refresh rate a 165 Hz, mentre il supporto alle tecnologie Nvidia G-SYNC e FreeSync assicura che il giocatore non sia infastidito da episodi di scattosità o di tearing.

Diagonalizzato a 27 pollici, il display in questione ancora sul piano delle specifiche può vantare il valore di 1 millisecondo, ms, come tempo di risposta GtG (da grigio a grigio). Ancora sul piano visuale, il monitor KTC H27T22 dichiara un’alta gamma dinamica grazie all’HDR10, mentre la profondità colore a 8-bit permette di ottenere un’elevata copertura, con un valore del 99%, sul color gamut sRGB, e 16.7 milioni di colori resi, che restituiscono sempre immagini molto realistiche.

Il costruttore ha equipaggiato il KTC H27T22 con funzioni volte ad assicurare un vantaggio competitivo, come il mirino Sniper Sight e il Timer, ma ha anche previsto alcuni preset per apposite tipologie di gioco: in tal senso, il player potrà impostare RAC per i giochi di corse, RTS per i titoli di strategia in tempo reale o, per gli sparatutto in prima persona, FPS.

Al protagonista dell’annuncio han fatto compagnia altri tre monitor, con KTC che ha presentato anche i modelli H27S17, H32S17 (ambedue a cristalli liquidi HVA risoluti a 2560 x 1440 pixel, con 165 Hz di refresh rate, 1 ms come tempo di risposta MPRT, e una curvatura pari a 1500R, col primo che è da 27 e il secondo da 32 pollici) e G42P5 (un maxi OLED da 42 pollici con 0.1 ms come tempo di risposta GtT e integrazione delle tecnologie RGBW e WBE), sempre beneficiati da vari coupon (KTCH27S17 per il primo con costo portato a 224.86 euro, KTCH32S17 per il secondo con costo portato a 244.42 euro, KTCG42P5 per il terzo con costo portato a 1.173.24 euro).