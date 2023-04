Kobo Elipsa 2E: ufficiale il nuovo ebook reader che anche da taccuino digitale

Il brand nippo canadese Rakuten Kobo ha ampliato il suo listino di prodotti con un dispositivo ibrido, l’Elipsa 2E, che fa sia da ebook reader che da taccuino digitale per prendere appunti, segnare note, o compilare liste di cose da fare.

Tecnicamente, Kobo Elipsa 2E (193 x 227 x 7.5 mm per 390 grammi) è realizzato per oltre l’85% in plastica riciclata, all’insegna di un’attenzione all’ambiente che emerge anche dal packaging, in carta riciclata, con inchiostro di soia e senza magneti. In qualità di ebook reader, il device integra un display touchscreen E-Ink Carta 1200 da 10,3 pollici con risoluzione da 1404 x 1872 pixel e 227 PPI di densità di pixel per pollice. Grazie alla Dark Mode è possibile visualizzare testo in bianco su sfondo nero mentre altri aiuti ad una lettura più confortevole derivano dalla funzione ComfortLight PRO, che contiene l’emissione di luce blu e permette la regolazione di temperatura del colore e luminosità.

La Kobo Stylus 2, agganciabile magneticamente al Kobo Elipsa 2E, ha integrati una gomma e un tasto laterale per l’evidenziazione e promette una scrittura come si carta, regolando parametri come lo stile, lo spessore del tratto, la sensibilità della pressione, la tonalità di colore e la dimensione della succitata gomma. La funzione “MyScript” converte in testo digitato quello, riconosciuto, scritto a mano, che si tratti di to-do-list o note, mentre la funzione “I miei appunti” offre vari modelli di block notes, riorganizza in cartelle gli appunti, e permette di cercarne per parole chiave.

Kobo Elipsa 2E ha 32 GB di storage, per i propri ebook reader (mobi, epub, pdf, etc) e per i fumetti (CBZ e CBR), ma anche per gli audiolibri Kobo, ascoltabili via cuffie grazie al Bluetooth dopo essere stati comprati sullo store proprietario, previa connessione Wi-Fi n dual band. Il dispositivo è anche capace di connettersi col cloud storage, già di Dropbox e presto di Google Drive, in modo da importare contenuti, sui cui prendere appunti ad esempio, o per esportare contenuti da poter condividere e guardare attraverso il sito kobo.com e la companion app gratuita, utile pure per sincronizzare i segnalibri tra dispositivi differenti. In ragione della compatibilità col servizio a pagamento ReadWise, si possono sincronizzare gli appunti anche con varie piattaforme, tra cui Evernote, Roam e Notion.

La batteria del Kobo Elipsa 2E, caricabile via Type-C, ammonta a 2.400 mAh e offre diverse settimane di lettura. Il prezzo del prodotto è di 399,99 euro dal 19 Aprile. La custodia SleepCover (sempre ecologica: 97% di plastica riciclata), con stand-by quando chiusa e riattivazione del reader quando aperta, costa 69,99 euro ma, dal 5 al 18 Aprile sarà scontata della metà.