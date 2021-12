Kenwood porta in Italia due compatti impianti audio smart della serie M

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Trovare impianti audio così completi sotto i 300 euro non è facile: nei modelli portati in Italia da Kenwood c'è praticamente di tutto, con la possibilità di acquisire la musica digitale e fluida come quella analogica, senza trascurare le novità della radio digitale e delle radio che trasmettono su internet. Non manca l'interazione col telefono e un design elegante tal che sia possibile collocare questi prodotti ovunque lo si desideri, anche nel "salotto buono".