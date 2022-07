KANN MAX: ufficiale il nuovo riproduttore ad alta risoluzione di Astell & Kern

Ascolta questo articolo

Quello dei lettori audio portable di livello premium è un segmento col tempo diventato di nicchia, sia per la tendenza a usare lo smartphone per ascoltare la musica, che per l’integrazione in tali prodotti di DAC che ne elevano di molto il costo, a fronte di un uso che, però, è molto più versatile e per intenditori. La sudcoreana Astell & Kern, leader nel segmento, ha annunciato la distribuzione in Italia, mediante la celeberrima Audiogramma, del suo ultimo prodotto ad hoc, il lettore audio KANN MAX (prezzato a 1.699 euro).

Il nuovo KANN MAX ha uno chassis in alluminio (68.3 x 117 x 23.6 mm per 305 grammi) color Anthracite Gray, tranne la finitura oro per il rivestimento in PVD (Nitruro di Titanio) attorno alle tre uscite: di queste, una, che funge anche da uscita ottica su jack 3.5 mm, è sbilanciata mentre, nel minimizzare le interferenze, sono disponibili due uscite bilanciate, rispettivamente da 2.5 o con connettore da 4.4 mm (con sino a 15 Vrms impostando su Super il livello di guadagno audio).

Sempre in tema di porte, vi è una USB Type-C che, collegata a un computer, PC o Mac, opera in tandem con lo stesso in qualità di DAC esterno (essendo provvisto di un DAC con 4 moduli di conversione digitale analogico ESS ES9038Q2M, che supportano il campionamento in PCM a 768 kHz / 32-bit e in originale a 22,4 MHz: la porta in questione, ovviamente, serve anche per la ricarica, in 3.5 ore, della batteria, da 5.600 mAh, bastevole per 13 ore di uso non intenso (guadagno basso, volume al 40%, LED acceso, display spento), presidiata dalla tecnologia proprietaria TERATON ALPHA che massimizza l’efficienza energetica e riduce i disturbi da alimentazione. Tra le connessioni senza fili, il Bluetooth 5.0 gestisce i codec AVRCP, A2DP, LDAC, aptX HD, mentre il Wi-Fi n è mono-banda (2,4 GHz).

Frontalmente, è presente un display LCD touch da 4.1 pollici, risoluto a 720 x 1280 pixel: un cerchietto a LED attorno alla rotellina laterale del volume assume un colore diverso in relazione a uno dei tanti formati (es. FLAC, WAV, MQA, AAC, MP3. AIFF, WMA, OGG, APE, ALAC, DFF, DSF) che viene riprodotto al momento.

A guidare il lettore audio KANN MAX è un processore quadcore, con 64 GB di storage, espandibile di 1 TB via microSD, capace di coordinare varie funzioni smart: Replay Gain consente di riprodurre sino a 24 bit / 192 kHz mantenendo costante il volume, BT Sink agevola la connessione in BT con un dispositivo, mentre AK File Drop semplifica la condivisione con server FTP, smartphone, o computer che siano nella stessa rete.