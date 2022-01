JVC presenta il proiettore 4K a lampada DLA-NP5, con HDR10, per l’home cinema

Dopo i modelli DLA-NZ7, NZ8 ed NZ9 inseriti nella propria linea di proiettori premium per l’home cinema lo scorso Settembre, JVC, presente al CES 2022, ha sfoggiato anche il nuovo proiettore smart DLA-NP5 (nei colori nero o bianco, con un prezzo – in primavera – di 6.999 euro) che raccoglie l’eredità del modello N5.

A livello tecnico, il proiettore JVC DLA-NP5 esibisce un obiettivo in vetro, da 65 mm con 17 elementi suddivisi tra 15 grammi, grazie al quale si ottengono immagini, risolute nativamente in 4K in virtù di 3 LCD riflessivi da 0.69 pollici (portati dalla tecnologia D-ILA), estremamente luminose (1.900 lumen) in quanto diffuse da una lampada NSH da 265 W, durevole (in low mode) sino a 4.500 ore. Secondo la scheda tecnica diffusa, le immagini supportano l’alta gamma dinamica con metadati dinamici (HDR10, anche Plus, e HLG9), rispecchiano l’elaborazione a 18-bit del gamma (con migliori passaggi tra le sfumature di colore), risaltano grazie al contrasto (40.000:1 nativo, 400.000:1 mentre dinamico) mentre – in tema di gestione del moto – entrano in gioco due tecnologie.

Il Motion Enhance, analizzando più immagini, rende i filmati più fluidi, riducendone anche la sfocatura, con il concorso del Clear Motion Drive che, invece, riesce a rendere più nitidi i bordi degli oggetti. Ancora in tema di miglioramento della qualità visiva, nel proiettore JVC DLA-NP5 entrano in gioco le funzioni Frame Adapt HDR e Theatre Optimizer che si occupano della mappatura dinamica dei toni, nel primo caso analizzando le immagini in HDR10 (scena per scena quando non immagine per immagine) e, nel secondo caso, a seconda dell’ambiente dell’installazione. Non mancano, poi, la calibrazione automatica, con 10 banchi pronti a salvare (per richiamarle) le impostazioni dell’installazione, come quelle afferenti alla mascheratura della schermata o all’obiettivo.

Il proiettore JVC DLA-NP5 vanta il supporto motorizzato per messa a fuoco, zoom 2x ed escursione lens-shift +/-34% in verticale e +/-80 in orizzontale (tal che non è necessario spostare il muovere il proiettore per spostare l’immagine). Chiude il quadro tecnico del proiettore in questione la presenza d’una coppia di porte HDMI 2.1 con anticopia HDCP 2.3, supporto a 48 Gbps di piena banda, ai segnali UHD@120fps, e all’auto abbassamento della latenza (Auto Low Latency Mode), all’insegna di un insieme che dovrebbe far ben felici i gamers di ultima generazione.