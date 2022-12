Jmgo presenta i proiettori laser premium N1 Pro e N1 Ultra

Ascolta questo articolo

Nel corso di una conferenza stampa, JMGO Nut Projection e Station B hanno annunciato una nuova coppia di innovativi proiettori laser, noti come N1 Pro e N1 Ultra, prezzati rispettivamente a circa 930 e 1290 dollari.

I due proiettori condividono lo stesso design (anche se il base ha il frontale in plastica e l’ultra in metallo), e anche delle specifiche comuni: ambedue i proiettori N1 hanno un processore MTK9669, apprezzato per la sua capacità di decodificare rapidamente i segnali video, mentre le memorie prevedono 4 GB per la RAM e 64 GB per lo storage. Tra le interfacce, sono presenti il Wi-Fi 6 e l’HDMI 2.1. Come tecnologia di proiezione, viene adoperata la sorgente di luce laser a tre colori Krypton sviluppata con Nichia, capace di assicurare un + 15% di efficienza ottica, un + 10% di dissipazione del calore, e un’uniformità dell’immagine che supera il 95%. I difetti di questa tecnologia, vertigini e gonfiore degli occhi dopo un lungo uso, sono attenuati dalla tecnologia di eliminazione dinamica LSR.

Grazie al motore ottico Mekr si ottengono anche un contrasto pari a 1600:1, e il 110% sulla scala colore BT.2020. In ambedue i modelli, poi, viene adottata la tecnologia a chip DMD da 0,47”: la risoluzione varia, col modello base che ha il FullHD a 1080P e il modello Ultra che esibisce il 4K UHD a 3840 x 2160 pixel, e lo stesso discorso vale per la luminosità, col modello base che ha 3200 ANSI lumen, e quello ultra che vanta 4000 ANSI lumen.

Lato audio, c’è la collaborazione con Dynaudio per un audio HiFi, con un subwoofer da 45 Hz per le basse frequenze. In quota smart voice, il proiettore N1 Pro “supporta la voce in campo lontano“, laddove nel modello Ultra è supporta quella in campo vicino.

Il sistema operativo è il Bonfire OS, con una modalità musicale per “l’ascolto visivo di brani“, un ambiente film. una modalità atmosfera (con “17 set di modelli di album fotografici” e sfondi dinamici, anche personalizzabili via app), e una modalità ritmica incentrata nel supportare l’ausilio del sonno, i pisolini, il risveglio, e la concentrazione. Grazie a Leica, infine, arrivano 3 modalità di regolazione del colore: Leica Bright, Leica Vivid e Leica Standard.