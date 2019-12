JBL REFLECT Eternal: ufficiale il primo paio di cuffie wireless a carica solare

Ancorché comodissime, le cuffie senza fili scontano la forte limitazione dell’avere una risicata autonomia, che costringe a frequenti ricariche, tramite il wireless charging o un cavo microUSB: l’americana JBL by Harmon (del gruppo sudcoreano Samsung) ha ufficializzato una soluzione che potrebbe ovviare al problema, garantendo un ascolto musicale – come da claim – virtualmente infinito.

Le JBL REFLECT Eternal, questo il nome del prodotto, sono cuffie over-ear impermeabili (IPX4) contro pioggia o sudore, che permettono di percepire i rumori ambientali (Ambient Aware) per ragioni di sicurezza, o la voce del partner di allenamento (TalkThru, abbassando anche il volume), senza che sia necessario sfilarle.

Contraddistinte da un look quasi da accessorio gaming, curano la parte musicale grazie ai driver da 40 mm che coprono un ampio range di frequenze (20 Hz/20 kHz) assicurando – anche in virtù delle ottimizzazioni JBL Pro Sound – una sonorità immediatamente percepita come potente (stante la sensibilità SPL pari a 106 dB): in più, sfruttano il microfono integrato sia per i comandi vocali ad Assistant che per supportare le telefonate in vivavoce.

Il pairing con lo smartphone avviene tramite il Bluetooth 5.0 che, abilitato a gestire forme di connessione multipunto, avalla un rapido switch tra un dispositivo fonte e l’altro. L’elemento clou delle cuffie JBL REFLECT Eternal consta nell’autonomia della batteria, da 700 mAh: quest’ultima, di base, è caricabile via cavo USB in 2 ore, ed assicura 24 ore di operatività, con 2 ore extra ottenute solo dopo 15 minuti di ricarica cablata ma, volendo, è possibile usare anche il rivestimento in Powerfoyle posto dalla svedese Exeger sulla parte esposta dell’archetto, per ottenere un boost di energia extra.

In questo caso, il costruttore promette 68 ore di ascolto (a batteria carica) stando 1.5 ore all’aperto, o un ascolto illimitato grazie all’esposizione – per 2.5 ore – alla luce indiretta o artificiale (es. degli interni). Le cuffie JBL REFLECT Eternal dovrebbero arrivare in commercio a 165 dollari a principiare dall’Ottobre del 2020 ma, sino ad allora, grazie alla campagna di crowdfunding partita su Indiegogo, sarà possibile accaparrarsele per molto meno, ovvero per 99 dollari (circa 89 euro).