JBL celebra i 75 anni di attività con gli auricolari senza fili JBL C115

Il panorama degli auricolari senza fili è, giorno dopo giorno, sempre più affollato, grazie a continuo arrivo sul mercato di nuovi modelli, che declinano in vario modo la comodità del non avere i fastidiosi cavi di collegamento sempre pronti ad attorcigliarsi. Ai prodotti già in commercio, se n’è appena aggiunto un altro, frutto dell’estro creativo di un marchio ben noto agli audiofili.

In occasione dei suoi 75 anni di attività, JBL, marchio del gruppo Harman Kardon (controllato a sua volta da Samsung), ha annunciato il varo, partendo dall’India, di un nuovo paio di auricolari senza fili, i JBL C115, proposti per un target giovanile, nelle colorazioni bianco, rosso, nero, e verde menta, mettendo a disposizione un prezzo basso, una lunga autonomia, e una grande semplicità di uso attraverso l’uso dei comandi vocali.

Gli auricolari JBL C115, comodi da indossare grazie ai gommini proposti in 3 misure, pesano 73 grammi in coppia con la custodia a ciottolo, caricabile via Type-C, che dona 15 ore supplementari di energia alle due unità di emissione, già di per sé autonome per 6 ore (portando il totale, quindi, a 21 ore), e capaci di ricaricarsi rapidamente (con 1 ora guadagnata dopo 15 minuti di rabbocco energetico).

A disposizione della qualità acustica, gli auricolari JBL C115 mettono a disposizione il design in-ear, e driver dinamici da 5.88 mm in grado di assicurare l’inconfondibile firma JBL Pure Bass (suono nitido, bassi pulsanti) particolarmente adatta a tenere il ritmo durante gli allenamenti: il Bluetooth, di livello 5.0, permette di usare i true wireless di JBL sia in coppia, per il suono stereo, che in modalità mono (“Self-Hearing”), durante l’ascolto musicale o le telefonate in vivavoce (stante la presenza di un microfono per parte).

Tramite un pulsante su ciascuna unità, gli auricolari JBL C115 permettono di saltare la musica, di rispondere alle telefonate (anche rifiutandole), o di interpellare i concierge virtuali supportati, nella fattispecie consistenti in Amazon Alexa e Google Assistant. Secondo il comunicato del produttore, la commercializzazione del nuovo articolo earable in questione è consentita tramite la locale divisione di Amazon, al prezzo di 4.999 rupie, circa 56 euro, comprensivo di 1 anno di abbonamento gratis allo streaming service indiano Hungama Music.