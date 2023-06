Jackery Solar Generator 2000 Plus: una soluzione versatile per l’energia portatile

L’energia solare è una fonte rinnovabile e pulita che può essere sfruttata in diversi modi e contesti. Che si tratti di viaggiare in camper, lavorare all’aperto o affrontare un’emergenza domestica, avere a disposizione un generatore solare può fare la differenza. Jackery, azienda leader nel settore dell’energia portatile, ha ideato il Solar Generator 2000 Plus, un sistema modulare che offre prestazioni elevate, affidabilità e flessibilità.

L’Explorer 2000 Plus è la power station portatile che costituisce il nucleo del sistema. Ha una capacità di 2 kWh e una potenza d’uscita continua di 3.000 W. Con le sue varie porte (tre uscite CA, due USB-A, due USB-C e una porta auto), l’Explorer 2000 Plus è in grado di fornire energia a diversi apparecchi elettrici, come il forno, il condizionatore, il drone e il computer. In più, l’Explorer 2000 Plus ha la possibilità di espandersi con l’aggiunta di fino a cinque batterie extra per arrivare a 12 kWh di capacità e di fino a sei pannelli solari Jackery Solar Saga da 200 W per una ricarica veloce e verde.

Volendo, si possono anche collegare in parallelo due Explorer 2000 Plus per raggiungere una potenza di 6.000 W e una capacità di 24 kWh. Il Solar Generator 2000 Plus è dotato di una batteria al litio-ferro-fosfato (LFP), che garantisce una lunga durata (4.000 cicli a oltre il 70% di capacità) e una maggiore sicurezza rispetto alle tradizionali batterie al litio-ione.

Inoltre, il sistema utilizza la tecnologia IBC (Interdigitated Back Contact), che aumenta l’efficienza dei pannelli solari e riduce il tempo di ricarica. Con sei pannelli solari collegati, infatti, l’Explorer 2000 Plus si ricarica completamente in sole due ore. Il Solar Generator 2000 Plus è pensato per essere facile da usare e da monitorare. Grazie alla app dedicata, disponibile per iOS e Android, si può controllare lo stato della batteria, la potenza in entrata e in uscita, il tempo di ricarica e di scarica e altre informazioni utili. Inoltre, il sistema è dotato di un display LCD che mostra i dati principali e di un sistema di protezione da sovraccarico, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento. Il Solar Generator 2000 Plus è una soluzione ideale per chi cerca energia portatile, versatile e sostenibile.

Il sistema può essere adattato a diverse esigenze e scenari, dalla vita all’aria aperta al lavoro smart, dalla gita fuori porta all’emergenza domestica. Jackery offre una garanzia di cinque anni sul prodotto e un servizio clienti efficiente e cordiale. Per maggiori informazioni sul Solar Generator 2000 Plus e sugli altri prodotti Jackery, è consigliabile visitare il sito ufficiale o seguire la pagina Facebook del brand.