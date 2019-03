Jabra Evolve 6e: ufficiali i nuovi auricolari wireless per uso (anche) professionale

La danese Jabra, specialista in tecnologie del suono, ha inaugurato l’inizio della bella stagione con un nuovo paio di auricolari hi-tech, i Jabra Evolve 65e, comodi, dalla grande autonomia, e adatti a diversi usi.

Una delle virtù immediatamente tangibili dei nuovi Jabra Evolve 65e è rappresentata dalla comodità d’uso: gli auricolari, infatti, pesano appena 36 grammi, restano ancorati all’utente grazie alla neckband flessibile, ai cuscinetti ear-gel di varie taglie (come pure gli archetti ear-wings), e resistono ad acqua e polvere (IP54).

Anche l’autonomia della batteria (caricabile in circa un paio d’ore) è significativa nei Jabra Evolve 65e, stimata in 13 ore di ascolto telefonico e in 8 ore di gestione delle telefonate, senza dimenticare l’elemento più importante, rappresentato dalla qualità audio.

Quest’ultima è garantita dall’azione degli algoritmi DSP, capaci di adeguare la qualità audio all’ambiente in cui ci si trova, dagli altoparlanti dinamici da 12 mm, e dalle certificazioni UC (Unified Communication) per gli usi generici (e per le piattaforme di telecomunicazioni Avaya, Cisco,e Unify, usate nel call center) o Skype for Business per quelli più professionali (in questo caso in virtù dei 4 microfoni presenti, di cui due per la cancellazione del rumore, posti ciascuno in un auricolare, e due per l’acquisizione della voce, ubicati nel pad di controllo a filo).

La sincronizzazione con le fonti sonore avviene tramite il modem Bluetooth, capace di collegarsi sino a 10 metri con uno smartphone e, in contemporanea (visto l’adattatore incluso), con un PC fino a 30 metri.

Non manca, infine, un’applicazione per smartphone (Android/iOS), la Jabra Sound+, grazie alla quale l’utente potrà calibrare ogni aspetto del suono (salvandolo in profili dedicati), scegliere quale e quanto rumore ambientale percepire (nel caso di allenamenti a bordo strada, o di lavoro in ambienti affollati), controllare lo stato di carica degli auricolari (per giunta provvisti di una spia di occupato, o busylight, per non essere disturbati) e, dulcis in fundo, stabilire di quale assistente virtuale (Alexa, Assistant, Siri) avvalersi.

Il prezzo degli auricolari wireless Jabra Evolve 65e non risente della differente certificazione supportata: il modello UC costa, iva inclusa, sui 201 euro, esattamente quanto il modello Skype for Business.