Jabra Elite 45e: ecco i nuovi auricolari smart con 3 assistenti virtuali e maxi autonomia

Con l’arrivo della bella stagione, le sempre più frequenti giornate di sole inducono all’attività sportiva outdoor che, però, nel caso di allenamenti su lunghe tratte, può essere noiosa se non ben accompagnata dalla propria musica, e dal corredo smart dei propri, onnipresenti, smartphone. Proprio qui entra in gioco il nuovo paio di auricolari smart Jabra Elive Active 45e, di recenti arrivati in commercio anche in Italia, via Amazon.

Il gruppo danese GN, focalizzato sulle tecnologie audio, dopo le cuffie Jabra Move Style Edition dello scorso Gennaio, ha sfoderato un paio di auricolari adatti alle attività sportive, rappresentati dai nuovi Jabra Elive Active 45e: questi ultimi, comodi da indossare e senza il pericolo che cadano, grazie alle componenti Earhooks (l’archetto) e Earwings, sono impermeabili al sudore (IP67) e, grazie al loro design, non isolano del tutto dai rumori ambientali, necessari da avvertire qualora ci si alleni a bordo strada.

Nel contempo, però, si avvalgono di una resa audio notevole, grazie agli speaker da 12 mm, ed ai due microfoni che, anche durante le telefonate, mettono in campo la loro tecnologia di riduzione del rumore.

Ottimi nell’autonomia, stimata in 9 ore (pari a una settimana di allenamenti), con un’ora extra dopo un quarto d’ora di ricarica (rapida), tramite l’applicazione mobile Jabra Sound + e la connessione Bluetooth, consentono di impostare profili sonori personalizzati, via equalizzatore, di controllarne l’energia residua, e di scegliere il proprio assistente virtuale tra Alexa, Assistant, e Siri, in modo da poter gestire – via comandi vocali – le telefonate, farsi leggere i messaggi ricevuti, impostare gli appuntamenti, consultare gli eventi della zona, etc.

Attualmente, i nuovi auricolari Jabra Elite Active 45e (disponibili nelle varianti cromatiche Black, Mint, e Navy) risultano essere in vendita anche nel Bel Paese, tramite la nota piattaforma di e-commerce Amazon, ad un prezzo di 94.99 euro, già scontato rispetto al listino iniziale – consigliato – di quasi 100 euro, ed inclusivo di spedizione gratuita.