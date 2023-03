Jabra annuncia gli auricolari true wireless Jabra Elite 4

Jabra, brand danese specializzato nell’audio, ha annunciato un nuovo paio di auricolari true wireless, i Jabra Elite 4, che prendono alcune specifiche premium dal modello Elite 5 https://news.fidelityhouse.eu/?s=jabra+elite#:~:text=IFA%202022%3A%20Jabra%20presenta%20gli%20auricolari%20true%20wireless%20Jabra%20Elite%205, ponendosi un gradino sopra il modelli Elite 3 https://news.fidelityhouse.eu/?s=jabra+elite#:~:text=Jabra%20presenta%20i%20nuovi%20auricolari%20tws%20Elite%207%20Pro%2C%20Elite%207%20Active%20ed%20Elite%203, di cui conservano l’accessibilità, imponendosi come la nuova soluzione per chi necessiti di auricolari per il tempo libero e il lavoro.

I nuovi Jabra Elite 4 (20,1 mm x 27,2 mm x 20,8 mm, per 4,6 grammi) godono di materiali durevoli nella realizzazione e possono essere usati anche durante lo sport e all’aperto, essendo impermeabili secondo lo standard IP55 che li protegge da polvere e sudore. In confezione ci sono gommini in silicone di tre misure, media, grande, piccola, in modo da calzare bene a tutte le orecchie. Il controllo avviene mediante il tocco ripetuto o prolungato (es. per alzare o abbassare il volume) sulle superfici esterne.

Compatibili con gli assistenti vocali Assistant e Siri a seconda del telefono cui sono connessi, i Jabra Elite 4 hanno driver da 6 mm che assicurano bassi profondi, alti nitidi, peccando un po’ sui medi che risultano alquanto “scavati”. Volendo, via app Jabra Sound+ è possibile intervenire sui preset (Bass Boost, Energize, Neutral, Smooth, Speech, and Treble Boost) dell’equalizzatore che mette a disposizione anche 5 barre di calibrazione per un sound personalizzato, con profilo custom salvabile. Via app è possibile comunque anche cambiare la rispondenza ai comandi, aggiornare il firmware, e calibrare l’intensità (anche per orecchio) della cancellazione attiva del rumore.

Quest’ultima fa affidamento negli Elite 4 su quattro microfoni, di cui due per unità: ovviamente, è possibile attivare anche una modalità di trasparenza ambientale. Il Bluetooth 5.2 supporta il multipoint, tal che è possibile passare facilmente da un dispositivo all’altro: in tal senso, via Fast Pair c’è l’associamento rapido con i device Android mentre via Fast Pair c’è quello rapido con computer o portatili. I codec supportati sono lo SBC e l’aptX (che assicura un audio di alta qualità ma non in alta risoluzione). Purtroppo manca l’AAC con conseguente danno per chi avrebbe voluto ascoltare in alta qualità via streaming su un iPhone.

L’autonomia degli auricolari Jabra Elite 4 è di 5.5 ore ad ANC acceso, o di 7 ore ad ANC spento dopo 3.5 ore di carica. Con la custodia (64,15 mm x 28,47 mm x 34,6 mm per 33,4 grammi), caricabile in Type-C via cavo Type-C / Type-A, si arriva nelle medesime condizioni a 22 e 28 ore complessive: grazie alla ricarica rapida, in 10 minuti si recupera un’ora di funzionamento. Attualmente, è possibile comprare i Jabra Elite 4, nei colori Grigio scuro, Navy, Lilla e Beige chiaro, al prezzo di 99,99 euro con 2 anni di garanzia.