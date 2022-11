iotty Plus: ufficiali i nuovi prodotti per rendere la casa smart

Ascolta questo articolo

Iotty, brand italiano attivo nella domotica, ovvero nell’automazione della casa, ha annunciato, all’interno della serie iotty Plus, nuovi prodotti smart, tra cui una presa intelligente, un interruttore per tapparelle e tende e uno per luci e cancelli.

L’i3 PLUS, ovvero l’interruttore per luci e cancelli, formato da una placca di vetro touch, ha tre relè di cui uno configurabile come pulsante, uno come interruttore, e uno come deviatore via WiFi: è retroilluminato e dispone della connettività Wi-Fi. L’i3S PLUS somiglia molto al precedente, anche se dedica due tasti alla salita e alla discesa di tende e tapparelle, mentre il terzo può essere programmato (pulsante, interruttore d’accensione/spegnimento, deviatore/invertitore via WiFi): anche in questo caso vi è la retroilluminazione e il Wi-Fi.

Abile a sostituire quella classiche a incasso, la OiT PLUS è una presa smart controllabile via comandi vocali (Siri, Alexa, Assistant) o app e, via Wi-Fi, regala l’accesso da remoto a elettrodomestici e dispositivi: ha anche il tracciamento dei consumi ed è retroilluminata.

Tutti nuovi prodotti della serie iotty Plus sono in grado di adattarsi a ogni tipologia di arredamento, essendo personalizzati in varie finiture (azzurro, bianco, grigio, nero, sabbia): in termini di compatibilità, supportano le piattaforme per la smart home principali, come Apple HomeKit, Matter, Samsung SmartThings, consentono le routine IFTTT e le automazioni multi-target, prevedono gli assistenti vocali già menzionati, ma non solo.

I nuovi prodotti iotty Plus avallano la gestione multi-casa, il controllo della qualità esterna dell’aria: forniscono anche le statistiche in tempo reale sui consumi energetici, in modo che si possano fissare routine su temperature e luminosità della stanza. Col semplice tocco della mano aperta, il comando “Dammi il cinque“, permettono di regolare la luminosità, attivare uno scenario, o un altro dispositivo iotty presente in casa. In tema di acquisto, la nuova linea iotty Plus può essere acquistata su Amazon, ove ognuno dei prodotti menzionati risulta listato alla cifra di 99.99 euro, con consegna senza costi aggiuntivi di spedizione per coloro che sono abbonati ad Amazon Prime.