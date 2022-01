Internet Box di Fastweb: il modem con assistente vocale integrato

Arriva nelle case degli italiani il degno erede del modem FASTGate, reso disponibile da Fastweb come primo vero router pensato per soddisfare tutte le esigenze di connessione delle famiglie italiane.

Il nuovo Internet Box di Fastweb prende il nome di Fastweb NeXXt, con un’interfaccia funzionale, semplice da utilizzare e con l’introduzione di nuove funzionalità innovative come l’assistente vocale Amazon Alexa, integrato all’interno del modem.

Grazie al supporto vocale basterà chiedere ad Alexa di dettare la password della rete, ad esempio, di spegnere e accendere il Wi-Fi in base alle necessità oppure di cercare un’informazione in rete senza utilizzare il dispositivo mobile. Scegli la migliore offerta internet a casa per ottenere il nuovo Internet Box di Fastweb e continua a scorrere questo articolo per scoprirne le principali caratteristiche.

Come funziona Fastweb NeXXt, il modem con assistente vocale

Il nuovo Internet Box di Fastweb non è un semplice modem da tenere in casa per usufruire della connessione Wi-Fi, si tratta invece di una vera e propria rivoluzione nel campo della connettività domestica. Fastweb NeXXt sfrutta la massima velocità della rete disponibile per collegare tutti i dispositivi della casa, è in grado di offrire stabilità e copertura in tutti gli ambienti ed è stato realizzato con un design innovativo più semplice da utilizzare.

Il nuovo design dell’Internet Box di Fastweb è pensato per essere integrato in qualsiasi ambiente della casa, può essere nascosto facilmente da occhi indiscreti e, se esposto, si abbina perfettamente con ogni tipo di arredo.

Si tratta di un dispositivo con tante funzionalità differenti, può essere perfettamente integrato con altri dispositivi di domotica che necessitano di connessione e si installa facilmente. In generale, dal momento della sua installazione in casa si riscontra un incremento di connessione in download pari o superiore al 10%.

Le caratteristiche di Fastweb NeXXt

Dal punto di vista estetico, invece, è possibile riscontrare una notevole differenza tra le superfici opache del nuovo modem NeXXt e le superfici lucide del vecchio modem FASTGate. La forma del nuovo router è simile a uno smart speaker e sull’interfaccia sono presenti dei led che comunicano lo stato del dispositivo. Nella zona inferiore del modem sono presenti due connessioni per i telefoni, una porta internet e tre postazioni per accessi Ethernet. A questi si affiancano una porta USB e lo spazio per l’alimentazione, il tasto di spegnimento e reset.

Nella zona superiore è possibile notare dei tasti che regolano il volume, il microfono o l’attivazione del wps per l’associazione veloce della rete ad altri dispositivi.

La funzionalità che rende il nuovo dispositivo Fastweb un vero gioiello è l’assistente vocale Amazon Alexa, integrato all’interno del modem, che permette di ricevere comandi vocali e di gestire l’Internet Box direttamente dall’app MyFastweb.

Nuovo Internet Box Fastweb: la tecnologia utilizzata

La tecnologia utilizzata all’interno del modem è chiamata mesh e permette di stabilire comunicazioni privilegiate con i satelliti e di rendere maggiormente efficiente il segnale Wi-Fi.

La rete mesh clona la rete principale e stabilisce una comunicazione tra router e satellite più sicura ed efficiente, riducendo notevolmente il rischio di interferenze. Il satellite collegato a Fastweb NeXXt è Booster, entrambi si auto-configurano attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale che ottimizza i due dispositivi.