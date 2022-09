Intel innova con uno Slidable PC e un software di connessione con gli smartphone

Ascolta questo articolo

Nel corso dell’evento Intel per la presentazione dei nuovi processori di 13a generazione, sono molte le novità emerse, con sempre più marchi che, da qui alle prossime ore, sveleranno le loro macchine elaborative ad hoc: nel frattempo, però, il chipmaker di Santa Clara ha tenuto ancora un po’ per sé i riflettori dei media, annunciando anche altre due novità solo apparentemente minori.

La prima novità, comunicata in collaborazione col partner tecnico Samsung, ricorda un po’ lo smartphone LG Rollable giunto a un pelo dall’esordio e poi cassato dopo la chiusura della divisione mobile di LG Electronics: tecnicamente, è un tablet con display estensibile che, dai 13 iniziali, riesce ad arrivare anche a 17 pollici, grazie al telaio del prodotto, estensibile lateralmente. Al momento, dalle esibizioni presentate, il tablet foldable di Intel e Samsung è privo di una tastiera ma, essendo stato presentato come uno “Slidable PC“, i due noti brand non hanno escluso l’eventualità, magari tramite un meccanismo a scomparsa, di integrarvi anche una tastiera, onde destinarlo alla produttività in mobilità.

Per il resto, lo Slidable PC di Intel e Samsung per ora è allo stato prototipale, come confermato dalla mancanza di specifiche tecniche che lo riguardino, e dalla notabilissima linea verticale visibile nel punto in cui la parte in eccesso dello schermo rientra nel corpo del tablet in fase di piegatura: in più, non è nemmeno chiaro se i due brand coinvolti intendano finalizzarlo onde farlo esordire come prodotto fatto e finito sul mercato.

La seconda novità si chiama Intel Unison ed è un software nato dall’acquisizione della società Screenovate, che punta a costruire un ponte di dialogo tra i PC e gli smartphone che, in quanto provvisti di diversi sistemi operativi, fan sempre fatica a comunicare tra loro. Rispetto alle analoghe soluzioni di Apple, che fan comunicare macOS e iOS, e di Windows, che però coinvolge solo gli smartphone Android, in questo caso, si ha un approccio multi-piattaforma, che permetterà operazioni con smartphone sia Android che iOS (con compatibilità promessa in futuro verso altri OS).

Nello specifico, con Intel Unison, in arrivo entro fine anno sui computer di Acer, HP, Lenovo con Intel di 12a gen certificati Intel Evo e dal 2023 sui modelli con gli Intel di 13a gen, sarà possibile – un po’ come su “Collegamento al telefono” di Windows – gestire gli SMS dal PC usando la propria tastiera, fare e ricevere le chiamate dal PC accedendo alla rubrica del telefono, ricevere sul PC le notifiche dalle applicazioni, scambiare agevolmente i file tra PC e smartphone e all’inverso.