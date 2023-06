Insta360 Go 3: la nuova action cam versatile e potente

Il mercato delle action cam ha conosciuto una notevole crescita negli ultimi anni, con diverse aziende che cercano di offrire prodotti innovativi e performanti. Tra le aziende più rinomate in questo settore, Insta360 si distingue per la sua attenzione alla qualità e alla tecnologia. Recentemente, hanno annunciato (a partire da 429,99 euro) il loro ultimo modello, l’Insta360 Go 3, che ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di fotografia e videografia.

L’Insta360 Go 3 (25,6×54,4×23,2 mm per 35,5 grammi) è stata definita come la più potente e piccola action cam attualmente disponibile sul mercato. Grazie al sensore (f/2,2, 11,24mm di lunghezza focale eq, 100-3200 ISO, 1/8000-120s per l’otturatore), è in grado di registrare video sino al 2,7K a 24/25/30 frame per secondo e scattare foto con una risoluzione di 2560×1440 (16:9), 2560×2560 (1:1), 1440×2560 (9:16), 2936×1088 (2,7:1). L’audio gode della riduzione vento, della stereofonicità, e della messa a fuoco direzionale. I contenuti, beneficiati da diverse funzioni (Stabilizzazione FlowState, Horizon Lock 360, FreeFrame, TimeShift, PureShot HDR con AI, slow motion fino 120fps, timelapse), vengono stoccati su una memoria interna di 32/64/128 GB. Una delle caratteristiche più interessanti di questa action cam è lo stabilizzatore interno, che consente di ottenere riprese fluide e stabili anche durante i movimenti più rapidi.

Una delle novità più apprezzate dell’Insta360 Go 3 è il display flip, che consente di controllare l’inquadratura anche durante le riprese di selfie o vlog. Questa funzionalità aggiuntiva è stata molto ben accolta dagli utenti che desiderano ottenere contenuti di alta qualità. Inoltre, la durata della batteria è stata notevolmente migliorata (310 mAh: da 0 a 100% in 35 minuti via Type-C) rispetto al modello precedente, consentendo agli utenti di catturare più contenuti senza dover ricaricare frequentemente l’action cam.

L’Insta360 Go 3 è stata elogiata anche per la sua facilità d’uso. Grazie alla companion app intuitiva, è possibile controllare e gestire tutte le impostazioni dell’Insta360 Go 3 direttamente dallo smartphone grazie al Bluetooth 5.0. Questa funzionalità semplifica notevolmente l’utilizzo dell’action cam e consente agli utenti di concentrarsi sulla cattura dei momenti migliori. La versatilità dell’Insta360 Go 3 è un’altra caratteristica che merita di essere menzionata. Grazie al modulo di ricarica wireless, è possibile ricaricare rapidamente l’action cam senza dover collegare fisicamente un cavo.

Inoltre, l’Insta360 Go 3 è resistente all’acqua (IPX4), il che significa che può essere utilizzata anche in condizioni atmosferiche avverse senza preoccupazioni. Insta360 ha dimostrato di essere attenta alla libertà creativa degli utenti. L’Insta360 Go 3 offre una serie di accessori opzionali, come i supporti magnetici (ciondolo per collo, easy clip per capelli e supporto girevole), che consentono agli utenti di utilizzare l’action cam in una vasta gamma di situazioni. Questo offre la possibilità di catturare contenuti unici e originali. C’è anche un Action Pod, con display da 2.2 pollici, e batteria da 1.270 mAh (carica in 65 minuti, con autonomia di 170 minuti) che estende l’autonomia e consente di controllare da remoto il device.

In definitiva, l’Insta360 Go 3 si presenta come una delle action cam più potenti e versatili attualmente disponibili sul mercato. Con la sua qualità di registrazione video e foto, la facilità d’uso e la gamma di accessori opzionali, l’Insta360 Go 3 offre agli appassionati di fotografia e videografia un’opzione eccellente per catturare i loro momenti più emozionanti